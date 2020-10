Le masque devient obligatoire dans quatre nouvelles villes de l'Eure

Le port du masque devient obligatoire à partir du 5 octobre dans quatre nouvelles communes du département de l'Eure : Gaillon, Gisors, Les Andelys et Pacy-sur-Eure.

Cette obligation, décidée par le Préfet ce vendredi 2 octobre, prend effet le 5 octobre. Elle vaut pour toute personne de plus de onze ans et entre 7h et 2h du matin. En cas de non-port du masque, l'amende se chiffre à 135 euros. 1 500 euros en cas de récidive dans les quinze jours.

Le port du masque est déjà obligatoire dans de nombreuses communes euroises : Evreux, Guichainville, Gravigny, Angerville-la-Campagne, Bourg-Achard, Grand-Bourgtheroulde, Louviers, Pont-Audemer, Pont de l'Arche, Saint Marcel, Val de Reuil. Il l'est également dans des secteurs précis d'autres plus petites villes.