Le masque jetable doit partir avec les ordures ménagères pour être incinéré

Le masque est devenu un objet du quotidien depuis six mois. Il est désormais obligatoire en extérieur dans quarante-trois communes sarthoises, notamment autour du Mans et de Sablé-sur-Sarthe. On le retrouve sur tous les visages, mais aussi par terre ou dans les poubelles de recyclage. Pourtant, cette protection à usage unique doit être jetée dans la poubelle ordinaire. "Ce qui va exclusivement dans la poubelle de tri, ce sont les emballages et le masque n'en est pas un", rappelle Léa Golmiche, animatrice prévention et valorisation des déchets au service propreté de la métropole du Mans.

Un phénomène assez rare autour du Mans

Si un masque part au recyclage, il se retrouve dans la chaîne de tri du centre Valor Pôle. Les machines de pré-sélection ne sont pas programmées pour reconnaître et écarter cette protection. Les employés sont donc obligés d'enlever l'objet potentiellement contaminé à la Covid-19 à la main. Ils sont protégés avec des gants et des masques. Le masque est alors déposé dans une benne qui prend la direction du centre de traitement des ordures ménagères.

Sur les dix tonnes de déchets que trient les salariés de Valor Pôle par jour, le patron Régis Aubier assure qu'il y a très peu de masques. La règle est "plutôt très bien respectée par nos concitoyens", affirme le directeur.

Avec les ordures ménagères, le masque est envoyé à l'unité de valorisation énergétique des déchets (UVED). Là-bas, il est incinéré. "Pour pas qu'il y ait trop de rejet dans l'atmosphère, il y a un traitement des fumées", explique Léa Golmiche du service propreté. Des études environnementales sont également conduites pour surveiller les niveaux de pollution engendrés.