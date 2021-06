Coronavirus : le masque n'est plus obligatoire partout en Savoie

A partir du 10 juin, on n'est plus obligé de porter le masque partout en Savoie. Enfin ça dépend où l'on est. 34 communes, dont Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, ne sont pas concernées par cette mesure.

Le préfet de Savoie vient d'annoncer que le port du masque n'est plus obligatoire partout dans le département, à partir du jeudi 10 juin. Il le reste en revanche dans 34 communes. Le taux d'incidence s'élève à 52 pour 1000 habitants en Savoie, contre 66 dans la région et 69 en France. Mais la préfecture rappelle qu'il ne faut passe relâcher pour autant.

Le masque reste obligatoire dans 34 communes

Voici les communes où le masque reste obligatoire :

Agglomération de Chambéry : Chambéry, Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Cognin, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Vimines.

Chambéry, Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Cognin, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Vimines. Agglomération d'Aix-les-Bains : Aix-les-Bains, Brison-Saint-Innocent, Drumettaz-Clarafond, Entrelacs, Grésy-sur-Aix, La Biolle, Le Bourget du Lac, Mouxy, Tresserve, Viviers du Lac.

Aix-les-Bains, Brison-Saint-Innocent, Drumettaz-Clarafond, Entrelacs, Grésy-sur-Aix, La Biolle, Le Bourget du Lac, Mouxy, Tresserve, Viviers du Lac. Agglomération d'Albertville : Albertville, Gilly-sur-Isère, Grignon, Mercury, La Bathie.

Albertville, Gilly-sur-Isère, Grignon, Mercury, La Bathie. Masque obligatoire également à : Bourg-Saint-Maurice et Séez, Modane, Montmélian, Moutiers, Saint-Jean-de-Maurienne et Ugine.

Le préfet de Savoie Pascal Bolot appelle à la prudence et à la vaccination © Radio France - Luc Chemla

"Il faut se prendre collectivement en main et ne pas se relâcher" - Pascal Bolot, préfet de Savoie

Depuis quelques jours, le préfet de Savoie note un relâchement des Savoyards vis-à-vis de la vaccination. Il appelle la population à se vacciner : il reste beaucoup de créneaux vacants et les désistements se font de plus en plus nombreux. Pascal Bolot demande également à l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'ouvrir plus tôt les centres de vaccination.