Coronavirus : le masque n'est plus obligatoire sur le littoral vendéen

Le masque n'est plus obligatoire dans les communes du littoral vendéen (photo d'illustration)

Deux mois après son entrée en vigueur, l'obligation de porter le masque dans toutes les communes du littoral vendéen, dont l'île de Noirmoutier et l'île d'Yeu, est levée. La mesure avait été prise au mois de juillet face aux chiffres inquiétants de l'épidémie de Covid-19. En ce début d'automne, ça va beaucoup mieux, le taux d'incidence dans le département est désormais largement en-dessous des 50 cas pour 100.000 habitants (28 cas pour 100.000 habitants au 22 septembre).

Encore obligatoire en extérieur dans certains cas

Le port du masque reste en revanche obligatoire à l'extérieur lorsqu'il y a beaucoup de monde : les marchés, les abords des supermarchés, des gares et des arrêts de bus, des lieux de culte également, les rassemblements non soumis au pass sanitaire et dans la rue quand il y a foule,