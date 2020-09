Le masque obligatoire en Ariège pour tout rassemblement sur la voie publique dès samedi

L'Ariège n'a pas basculé en rouge mais le virus circule activement et la préfecture a renforcé son dispositif sur le port du masque.Il devient obligatoire dès ce 19 septembre lors des rassemblements sur la voie publique en intérieur et en extérieur, réunissant plus de dix personnes.