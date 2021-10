Le masque redevient obligatoire pour les élèves de primaire en Lozère

Alors que 12 nouveaux départements vont pouvoir lever la mesure en France à partir de lundi prochain, le département de la Lozère est le premier à faire le chemin inverse, en raison d'un taux d'incidence qui explose depuis le jeudi 30 septembre. En cause, comme l’évoquait Mathieu Pardell, directeur de l'ARS Lozère, lundi sur l’antenne de de France Bleu Gard Lozère "deux clusters" dans le département, au sein d'établissements scolaires. L’un d’eux se situe à Marvejols. Dans cet établissement scolaire sur les 190 élèves, 19 cas de covid ont été détectés. Résultat sur les 12 classes, 10 ont été fermés. Sophie Campeyron est la directrice de l’établissement : "il est vrai que des cas se sont révélés dans notre école bien trop de cas, mais en tout cas, ce n'est pas la faute de l'école. Je dirais que voilà, je le subis avec les enfants, avec les familles, avec les enseignants. C'est une situation qui est compliquée, mais tout le monde se serre les coudes et voilà. Et les parents sont aussi très compréhensifs. Les enseignants ont formidablement bien réagi aussi en mettant tout de suite en place la continuité pédagogique encore. Important de préciser que les cas ont été détectés avant que les enfants de primaire n’enlèvent le masque. Le premier cas que l'on a eu, c'était donc le jeudi 30 septembre et le lundi 4 octobre quand nous devions lever les masques, nous ne les avons pas enlevés par précaution et c'est ce jour-là que des cas sont apparus. En aucun cas, on avait enlevé les masques sur l'école."

FBGL : lundi, tous les autres élèves de primaire vont devoir leurs masques. C'est une bonne chose, selon vous ?

Moi, je veux surtout que la personne n'ait à vivre ce qu'on a vécu dans l'école, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les familles ou les enseignants. C'est quand même assez traumatisant de fermer les classes les unes après les autres. Donc, si le masque peut nous protéger, ben oui, effectivement, je pense que c'est une bonne solution, même si c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas et qui est difficile pour eux, pour les enfants, mon quotidien. Là, la priorité, c'est la santé, la protection.

Selon les dernières données publiées, l’incidence est de 106 cas pour 100.000 habitants dans le département. La préfecture avait déjà annoncé en début de semaine rétablir le port du masque dans les établissements recevant du public, même ceux soumis au pass sanitaire.