En Savoie, après Chambéry et Aix-les-Bains, deux arrêtés préfectoraux rendent le masque obligatoire sur les marchés d'Albertville et de Chanaz. L'obligatoire concerne également certaines rues du centre-ville de Chanaz.

Le masque rendu obligatoire à partir de lundi à Albertville et à Chanaz

La préfecture de Savoie impose à partir du lundi 17 août le port du masque dans certains lieux publics d'Albertville et de Chanaz.

A Albertville, le masque devient obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans sur les marchés de plein air et les brocantes. Idem à Chanaz, où il devra également être porté en centre-ville place Antoine Gianetto, rue du Moulin et Montée du Fort.

Depuis ce samedi, le masque est devenu obligatoire en Savoie dans certaines zones du centre-ville de Chambéry et d'Aix-les-Bains.