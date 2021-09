Le masque toujours obligatoire la semaine prochaine dans les écoles des Pyrénées-Orientales

Mauvaise nouvelle pour les écoliers des Pyrénées-Orientales : ils vont devoir garder le masque en classe encore au moins une semaine de plus. Le ministère de l'Education nationale vient ce jeudi matin de publier la liste des 47 départements concernés par cet allégement du protocole sanitaire à partir de lundi et les P.O. n'en font pas partie. L'Aude et l'Hérault non plus.

Le ministre Jean-Michel Blanquer avait expliqué que la mesure s'appliquerait dans les départements "avec un taux d'incidence en dessous de 50 [pour 100 000 habitants] pendant cinq jours". Ce jeudi, le taux d'incidence est à 53 dans les Pyrénées-Orientales.

La liste des 47 départements où les enfants pourront totalement tomber le masque à l'école dès le lundi 04 octobre :

Aisne Allier Ardennes Aveyron Calvados Cantal Charente-Maritime Corrèze Côte d'Or Côte d'Armor Creuse Dordogne Eure Finistère Gers Indre Indre-et-Loire Isère Landes Loire-et-cher Loire Haute-Loire Loire-Atlantique Loiret Lozère Maine-et-Loire Manche Marne Haute-Marne Meurthe-et-Moselle Meuse Morbihan Nièvre Orne Pas-de-Calais Haute-Saône Saône-et-Loire Sarthe Seine-Maritime Deux-Sèvres Somme Tarn Tarn-et-Garonne Vendée Vienne Vosges Yonne