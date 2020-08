Le préfet du Var hausse le ton ce mercredi 12 août, au lendemain d'un discours de fermeté de Jean Castex : le port du masque sera obligatoire dès ce vendredi à 6h sur tous les marchés, braderies et vide-greniers du département, de jour comme de nuit.

Port du masque obligatoire sur les marchés et braderies du Var dès ce vendredi

Les premières mesures tombent après le discours de fermeté du Premier ministre mardi concernant la prévention au Covid-19. Le port du masque sera obligatoire à partir de ce vendredi sur tous les marchés, braderies et vide-greniers de plein air du Var. L'arrêté s'appliquera de jour comme de nuit à partir du vendredi 14 août à 6h et pour une durée d’un mois.

En plus du discours déterminé de Jean Castex, le préfet du Var a également pris en compte la situation sanitaire du Var : le niveau de vulnérabilité du département est passé de "faible" à "modéré", après les multiplications de cas de Covid-19, notamment dans le Golfe de Saint Tropez.

à lire aussi Le port du masque devient obligatoire dans le centre-ville de Saint-Tropez

Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, 1.711 nouveaux cas ont été détectés la semaine dernière en PACA, un chiffre qui a doublé en une semaine. Si les indicateurs hospitaliers sont stables pour l'instant dans le Var (deux décès en une semaine, deux personnes de moins à l'hôpital et en réanimation), les autorités craignent une circulation plus vive du coronavirus et un afflux vers l'hôpital dans les prochaines semaines.