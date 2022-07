Le mathématicien Hugo Duminil-Copin, spécialiste de la physique statistique, lauréat de la médaille Fields

Le Français Hugo Duminil-Copin, l'Ukrainienne Maryna Viazovska, le Britannique James Maynard et l'Américano-sud-coréen June Huh sont les quatre mathématiciens récompensés par la prestigieuse médaille Fields. Ce prix, remis par l'Union mathématique internationale, célèbre les découvertes exceptionnelles de chercheurs de moins de 40 ans.

De l'enfant fan d'astronomie au "boss" des maths

Né le 26 août 1985 et originaire de Chatenay-Malabry, Hugo Duminil-Copin a été nommé professeur permanent en 2016 à l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), basé à Bures-sur-Yvette (Essonne), sur le campus de l'Université Paris-Saclay.

Enfant, Hugo Duminil-Copin préférait l'astronomie aux mathématiques et n'a "pas du tout été poussé par ses parents" indique le chercheur à l'AFP. Le scientifique se voyait bien prof de maths, avant de réaliser qu'il lui fallait "quand même tenter de faire de la recherche". De son parcours jusqu'à l'agrégation de maths à l’École Normale Supérieure (ENS), il retient des rencontres clef. Dont celle avec cet enseignant de classe préparatoire, au lycée Louis-Le-Grand, et sa "vision très enthousiaste des mathématiques".

Les probabilités liées à la physique sont la spécialité de ce mathématicien français, déjà lauréat de nombreux prix internationaux dont celui de la European Mathematical Society (EMS), délivré en 2016. Hugo Duminil-Copin s’intéresse tout particulièrement au modèle d’Ising, nommé d’après le physicien allemand Ernst Ising (1900-1998).

"Ce modèle sert à comprendre le ferromagnétisme", explique Hugo Duminil-Copin au Journal du CNRS. Le ferromagnétisme est le mécanisme selon lequel un matériau peut être attiré par des aimants ou en devenir un. "Dans ce modèle, les aimants y sont considérés comme constitués de dipôles, des sortes d’aimants minuscules pointant vers le Nord ou le Sud, poursuit le médaillé. La question la plus naturelle consiste à vouloir savoir si un système ou un matériau se comportent ou non comme un aimant. Or, et c’est très intéressant, la réponse dépend de la température."

Un enseignant-chercheur en quête d'équilibre

Le scientifique réfléchit à ses recherches en permanence. Le jeune père constate que les idées continuent à lui venir à l'esprit "n'importe quand, en pleine nuit ou sous la douche". Il s'astreint donc à les mettre de côté pour les traiter au travail, car sa "priorité est du côté personnel, pour passer du temps avec ma fille et avec ma femme". "Cet équilibre mental est hyper important" conclut le mathématicien.

En plus de son poste de chercheur à l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), Hugo Duminil-Copin enseigne à l'Université de Genève. Car l'enseignement est "peut-être au final l'aspect le plus important de ce métier", selon lui. Une conviction héritée d'un père professeur de sport, et d'une mère danseuse, devenue par la suite institutrice.

Une chercheuse ukrainienne également récompensée

Autre lauréate, l'Ukrainienne Maryna Viazovska, âgée de 37 ans, est la deuxième femme à gagner le prix en 80 ans d'existence de cette récompense. Elle est depuis 2017 professeure à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse. La mathématicienne a reçu la récompense pour avoir résolu une version d'un problème géométrique vieux de plusieurs siècles.

L'annonce de ce prix a été faite lors d'une cérémonie à Helsinki dans le cadre du Congrès international des mathématiciens. Celle-ci aurait initialement dû se dérouler à Saint-Pétersbourg mais la cérémonie a été relocalisée à Helsinki en raison de la guerre en Ukraine.