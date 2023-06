Le médecin Michel Cymès en Côte-d'Or pour un reportage sur le lait bio

Le médecin préféré des français Michel Cymès à Prâlon ce jeudi. Prâlon, petite commune de 90 habitants tout près de Mâlain. Il n'est pas venu pour des vacances, mais pour les besoins d'un reportage pour son magazine (papier) Dr.Good, magazine du bien-être et de la santé.

ⓘ Publicité

"Je ne fais le jeu de personne"

Il est venu parler du lait bio et de sa filière chez un éleveur côte-d'orien, Samuel Bulot, un "éleveur passionné" explique Michel Cymes qui entend motiver les jeunes à venir travailler dans cette agriculture "tellement nécessaire pour notre avenir". Derrière ce reportage un partenariat avec le CNIEL, c'est à dire l'industrie laitière. L'animateur a accepté de nous en parler sur le parvis de la gare de Dijon, juste avant son retour.

"Depuis 30 ans dans les médias, je fais passer des messages de santé publique. Quand je les fais à la télé ou à la radio, je les fais comme ça tout seul. Quand je dois être aidé parce qu'il faut faire passer des messages au plus grand nombre, et notamment sur les réseaux sociaux. Je suis en partenariat avec des gens que je choisis. Moi, si j'étais persuadé que le lait était mauvais pour la santé, je ne me serais pas mis en partenariat et je n'aurais pas interviewé Samuel. Et c'est valable dans tous les domaines de la santé publique que je défends. Donc, si je vous dis demain qu'il faut vous faire vacciner contre l'hépatite B pour pas risquer de mourir d'une hépatite, vous allez me dire mais vous faites le jeu des laboratoires qui commercialisent le vaccin. Je ne fais le jeu de personne, mais c'est eux qui le commercialisent. Moi, je parle de santé publique sur le lait, comme je peux en parler autour des vaccins."