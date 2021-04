Politique de vaccination : on doit mendier les doses selon le médecin mulhousien Patrick Vogt

Les incohérences de la politique de vaccination. Le coup de gueule de Patrick Vogt médecin généraliste âge de 64 ans installé dans le quartier populaire Bel air à Mulhouse et qui assure également des vacations comme régulateur au Samu. C’est lui qui l’an dernier, un des premiers, avait alerté sur le gigantesque cluster mulhousien lié à un rassemblement évangélique. Il dénonce aujourd’hui la politique de vaccination telle qu’elle est organisée.

J'ai vraiment l’impression qu'on n'a pas besoin de nous

"Les médecins généralistes doivent mendier les doses" alors qu’ils sont en contact direct avec le terrain et les patients, une absurdité de plus pour Patrick Vogt. Selon lui ce sont les mêmes " qui ont loupé les masques , le gel, les gants l'an passé qui organisent la vaccination". Les "vaccinodromes" vont permettre de vacciner en masse mais pas forcément les gens qui en ont besoin le plus rapidement, dit-il.

Loin des réalités du terrain

Le médecin mulhousien a effectué dans son cabinet mulhousien plus de 150 vaccinations, mais depuis une semaine il ne reçoit quasiment plus de vaccins .Un flacon de dix doses seulement. Il rappelle qu'un généraliste connait ses patients et il voit à qui le vaccin est le plus profitable, et pas les gens qui le veulent en premier".

Pour Patrick Vogt, "le généraliste a un rôle important chez les gens fragiles qui sont un peu réticents mais qui sont les vrais cibles du virus. Ceux que l'on retrouve à l’hôpital ou en réanimation". Il conclut dépité en rappelant "Nous avons un rôle fondamental qu'on nous denie".