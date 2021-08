La vaccination au parc des expositions de Poitiers va s'arrêter le 26 septembre

C'est fini. Il n'y aura plus de vaccination au parc des expositions de Poitiers (Vienne) d'ici le 26 septembre, annoncent, ce jeudi 5 aout 2021 l'ARS et la préfecture de la Vienne. En cause, le gestionnaire reprend ses activités d'avant-COVID. Le centre sera relocalisé.

On s'apprête à ranger les seringues et à tout remballer au parc des expositions de Poitiers. Le Mega centre de vaccination qui était actif depuis la fin avril, va s'arrêter d'ici le 26 septembre, ont annoncé, ce jeudi 5 aout 2021, la préfère de la Vienne, Chantal Castelnot et l'Agence Régionale de Santé.

Le Parc des expositions reprend ses activités d'avant COVID

La cause de ce déménagement : le gestionnaire des lieux reprend ses activités d'avant-COVID, salons, expositions, etc. Résultat, les autorités doivent trouver un ou des lieux pour remplacer le Méga centre. Pour l'instant, les autorités ne savent pas s'il y aura un ou plusieurs centres qui vont remplacer le vaccinodrome. Même si l'ARS et la préfecture "auraient voulu qu'il en soit autrement", étant donné la situation sanitaire.

Cette fermeture "était prévue" explique la préfecture. Les portes du centre de vaccination de Chauvigny vont aussi être fermées à la même période