"Le message d'alarme n'est pas assez clair" pour le vice-président du Conseil de l'ordre des médecins 38

Didier Leageais, vice-président du Conseil de l'ordre des médecins de l'Isère, était en direct dans le journal de 7h30. Il estime que les mesures annoncées ce mercredi soir par le chef de l'Etat ne vont pas assez loin.

Est-ce que les mesures annoncées vont assez loin en terme de contraintes et de durée (on parle de quatre semaines)?

Pas du tout, ce n'est pas suffisant ! Le message d'alarme n'est pas assez clair et assez sévère. Nos concitoyens continuent à manger ensemble, que ce soit sur le lieu du travail ou en famille. Et les contaminations continuent à arriver par dizaines. On a eu 120, 150 malades de plus dans les établissements grenoblois et la crise du Covid on va la prendre de plein fouet.

Pour vous il aurait fallu confinement strict, version mars 2020 ?

Pour moi il aurait fallu que le système de santé ait plus de moyens depuis des années. Il aurait fallu dire à nos concitoyens qu'il fallait arrêter de manger ensemble, qu'il fallait fermer les restaurants d’entreprise, fermer les cantines et dire à nos concitoyens qu'il fallait pic-niquer. Ça fait un an qu'on laisse les gens manger ensemble dans les entreprises, ça fait un an qu'on laisse les gens faire des pauses cafés dans les entreprises, et ça fait un an qu'on continue à laisser le virus diffuser. C'est catastrophique .

Le chef de l'État annonce des renforts dans les hôpitaux pour parvenir à 10.000 lits de réanimation. Certains de vos confères à l'hôpital se demandent où trouver la main d'œuvre. On ne s'improvise pas réanimateur…

Comment v-t-il faire ? Ça fait 30 ans qu'on manque de personnel, qu'on manque de moyens. Comment va-t-il faire pour qu’en un mois ou 15 jours on ait des lits de réanimation en plus?On va annuler 30 % de la chirurgie réglée (programmée, ndlr), bientôt 50 % de la chirurgie comme à Lyon, ou 80 % ? Ce sont des dizaines de milliers de personnes de patients qu'on ne va pas opérer de leur cancer ou de maladie grave. Ça fait un an qu'on dit qu'on est en souffrance et on nous annonce maintenant des lits. Ils vont les trouver où? Il n'y a pas d'infirmière d’anesthésie-réanimation formées cette année… On ne va pas s'en sortir, ce n’est pas vrai.

Et la vaccination, ça va assez vite selon vous ?

Ça ne va pas assez vite mais ce n'est pas de sa faute (celle du Président de la République, ndlr). On manque de doses, on manque de moyens. Donc on va mettre en place des vaccinodromes, le CHU, les libéraux, les médecins, les pharmaciens… tout le monde s'y met mais on manque de doses. Après, la vaccination va nous sauver ; l’arrivée du beau temps va nous sauver. Mais il faut que vos auditeurs comprennent bien que s'ils continuent à manger ensemble, que ce soit dans les entreprises, dans les cantines scolaires, les universités ou en famille, on va continuer à s’infecter. Donc il faut arrêter de manger ensemble. Allez pic-niquer dehors, rester à 1,50m les uns des autres, portez le masque dès que vous êtes à l'intérieur. Le virus est invisible, donc on respire du virus invisible.

Les autres réactions ce jeudi matin sur France Bleu Isère

Gilles Noguès, président de la fédération de parents d'élèves FCPE 38, dans le journal de 7 heures sur la fermeture des écoles dès la semaine prochaine

"On voyait la situation évoluer au cours des dernières semaines, ce n’est pas une grande surprise. Je pense qu'effectivement c'est un effort de tout le monde qui doit être fait pour essayer de mettre fin à cette épidémie qui pèse sur nos enfants, sur tout le monde. Le premier confinement a laissé des traces, surtout en termes d'inégalités entre les enfants dans les apprentissages. Tout le monde n’est pas dans les mêmes conditions pour faire l'école à la maison, c’est sûr. Maintenant on a de l'expérience. Il faut aussi quand même remercier tout ce qui a été fait pour maintenir jusqu'à présent les enfants à l’école."

Pierre Streiff, président du MEDEF 38, dans La Nouvelle éco à 7h15

"C'est très compliqué pour les commerces, pour les restaurateurs, on sait qu'ils ont beaucoup souffert depuis maintenant un an. On comprend que cette décision du Président de la République sur le plan sanitaire est inéluctable, il faut cependant être conscient qu'elle est perturbante pour l'activité économique.

On sait pertinemment que ce n'est pas dans les commerces ni dans les restaurants - si on respecte les gestes barrières - qu'on peut attraper le Covid. On sait que la circulation du virus par exemple dans les écoles est beaucoup plus forte. Après, fermer les écoles c'est très compliqué pour certains parents, en particulier les mères de famille qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas télé-travailler. Donc globalement pour l'économie c'est une situation très compliquée."

Sophie Orion, pédiatre à Meylan, était l'invitée de France Bleu Isère à 7h45, à propos de la fermeture des écoles dès la semaine prochaine

"Selon la société française de pédiatrie cette décision ne repose sur aucune étude scientifique. Ce que l'on sait actuellement c'est que la transmission scolaire est certes possible, mais qu'elle ne constitue qu'une infime minorité dans le processus de contamination. Les enfants ne sont pas la cause de la circulation du virus (…).

L’impact des derniers confinement a été très important pour les enfants : il suffit de voir les chiffres des hospitalisation en pédopsychiatrie qui a explosé l'an dernier avec des enfants qui était angoissés, phobiques, voir avec des tentatives de suicide qui ont franchement augmenté."

Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère et président du groupe écologiste, solidarités et territoires au Sénat, réagissait dans je journal de 8 heures

"De toute façon c'était une décision inévitable au vu de la situation très tendue sur l'ensemble du pays et particulièrement sur notre département. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour tous ceux qui vont devoir s'organiser par rapport à ces annonce, au personnel soignant et puis à l'ensemble des élus, des personnels qui vont devoir s'organiser par rapport au temps scolaire. Je pense aussi que c'est une bonne façon de fusionner les vacances pour faire clairement une coupure.

C'est d'ailleurs une proposition que nous avions faite lors des questions d'actualité (au Sénat, ndlr). Cette décision était nécessaire. Ce que l'on souhaitait c'était bien sûr garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible, mais le fait de s’appuyer sur cette période de vacances et permettre cette coupure, je pense que oui, c'est nécessaire. On doit en passer par là même si on aurait souhaité bien sûr faire autrement."