Le Metz handball rend hommage aux soignants en présentant son nouveau maillot

Les Dragonnes ont présenté leur nouveau maillot, ce mardi, à l'hôpital Mercy. L'occasion de rendre hommage aux équipes du CHR qui se sont mobilisées au plus fort de l'épisode de Covid-19.

"Vous m'avez manqué, vous m'avez énormément manqué" : le Président du Metz Handball Thierry Weizman ne cache pas son émotion de retrouver les membres du club, les partenaires et les supporters, après des mois mouvementés pour cause de coronavirus. À l'occasion de la présentation du nouveau maillot des Dragonnes, il est revenu sur la période du confinement qui a obligé à "moins de contacts avec les joueuses, moins de contacts avec le coach... Si on a pu reprendre le hand, c'est grâce à des gens qui ont fait un travail exceptionnel, les soignants !"

L'hommage du club aux soignants : "Nous sommes vos plus fervents supporters"

C'est pour remercier le personnel hospitalier pour son investissement sans faille au plus fort de l'épidémie que le club messin a choisi l'Hôpital Mercy pour présenter son nouveau maillot. Thierry Weizman salue des équipes "qui ont effectué un travail énorme, et qui ont permis que la vie reprenne. Nous sommes vos plus fervents supporters, dit-il aux soignants, car c'est grâce à vous que nous allons pouvoir pratiquer notre activité".

Les dragonnes ont défilé au coté du personnel médical. © Radio France - Annaïg Haute

Entouré des joueuses vêtues de blanc, en clin d'œil au personnel médical, il poursuit son hommage à la profession en filant la métaphore sportive : "Vous êtes courageux, vous êtes de grands champions, vous avez gagné la première mi-temps contre le covid, on sait qu'il y a une deuxième mi-temps et que vous allez vous battre jusqu'au bout !"

Les supporters du Metz handball seront associés à cet hommage. Pendant toute la saison, ils porteront en tribune un calot pour symboliser le milieu médical, "pour dire qu'on est dans les Arènes mais qu'on pense aussi au personnel soignant".