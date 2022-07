Le ministre de la Santé à la rencontre des soignants de Dijon

Comment assurer la permanence des soins cet été ? Le ministre de la Santé François Braun a choisi l'agglomération de Dijon pour répondre aux inquiétudes des soignants qui dénoncent à travers toute la France une situation tendue avec des congés non-remplacés ou impossibles à poser.

François Braun est arrivé ce vendredi 8 juillet en tout début d'après-midi à la Maison Universitaire de Santé et de Soins Primaires de Chenôve. Il doit présenter "le déploiement des mesures de la "mission flash" visant à renforcer l'accès aux soins urgents et non programmés des Français."

L'ancien chef du pôle des urgences du CHR de Metz se rendra ensuite au CHU de Dijon pour échanger avec le personnel qui travaille au sein du SAS, le Service d'Accès aux Soins.

A peine installé au ministère de la Santé, l'ex-président de Samu-Urgences de France, François Braun sur le terrain pour le déploiement des mesures de la "mission flash" au sujet des soins urgents. © Radio France - Arnaud Racapé

Mais cette visite laisse certains professionnels du secteur perplexes, à commencer par le docteur Martin Ambroise, médecin généraliste pour SOS 21. Un service de médecine de ville, qui fonctionne 7 jours sur 7, 24h sur 24 et qui est justement basé à Chenôve : "Je suis surpris, quoique partiellement qu’il aille à la Maison Universitaire de Santé et qu’il quitte Chenôve sans rencontrer au moins une des deux structures SOS alors que nous serons sûrement autant sinon plus concernés par les difficultés d’accès aux soins ambulatoires cet été" souligne Martin Ambroise.

"François Braun avait eu des positions assez désobligeantes sur les SOS quand il présidait son syndicat, c’eût été l’occasion de montrer sa volonté de nous prendre en considération alors que le rapport de la mission flash ne mentionne pas une fois les SOS" regrette le médecin de SOS 21.

Les territoires ruraux oubliés une nouvelle fois ?

Hubert Brigand, le maire de Châtillon-sur-Seine, fraichement élu député LR de la 4° circonscription regrette que cette visite ministérielle se limite à l'agglomération de Dijon.

"L'inquiétude forte d'abandon envoyée par le monde rural n'a pas été entendue ni comprise par le gouvernement" souligne le nouveau député. "J'ai pris contact ce matin avec le personnel hospitalier de la haute Côte-d'Or , et le message transmis ce jour par le ministre passe mal. Il faut que le gouvernement comprenne que la France, ce n'est pas seulement les grandes métropoles, mais aussi Marcellois, Chassey, Courtivron, Terrefondrée..."