Le Ministre de la santé à Rennes et d'abord sur France Bleu Armorique

Le ministre de la Santé et de la Prévention François Braun à Rennes ce vendredi après-midi, notamment pour évoquer la refonte des formations des cadres de santé et des professions médicales et paramédicales, que le Président de la République a annoncé lors de ses vœux aux acteurs de la santé le 6 janvier. Auparavant, François Braun était en direct sur France Bleu Armorique.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : François Braun, vous êtes donc à Rennes, dans un contexte de tension pour les établissements de santé du département. Situation très tendue à Saint-Malo. Des urgences régulées à Fougères, un centre 15 qui bat des records d'appels à Rennes et des urgences très souvent saturées. Quelle réponse vous apportez ?

François Braun : Les réponses sont de deux ordres. Tout d'abord, des réponses immédiates. C'est ce que j'ai fait depuis cet été. On parlait déjà de crise des urgences cet été sur des problématiques un peu différentes. Donc, nous avons permis d'améliorer la situation, de reconnaître la pénibilité du travail de nuit, de donner la possibilité de faire appel à de la téléconsultation également de façon un peu plus large. Et puis il faut maintenant s'attaquer au fond du problème, c'est à dire s'attaquer à cette réforme, cette refondation de notre système de santé. C'est ce qu'a annoncé le Président de la République lors de ses vœux aux professionnels de santé vendredi dernier. Et donc la feuille de route et maintenant Le cap sont maintenant tracés et nous allons aller vers cette réforme du système de santé puisque c'est une réforme de l‘ensemble, à l'hôpital comme en ville, qui est indispensable pour maintenir l'excellence de notre système.

Ça fait des années qu'on entend les mêmes plaintes dans les hôpitaux. Ça fait des années, des décennies, que tout le monde se plaint, par exemple, du manque de lits d'hospitalisation, ce que les urgentistes appellent des lits d'aval. Comment se fait-il que ce problème ne soit pas résolu et qu'il n'y a rien de nouveau alors qu'il date de 20 ou 30 ans ?

Le système de santé était maltraité depuis une trentaine d'années, avec des réformes successives qui n'ont pas amélioré la situation, c'est certain. Le diagnostic est fait, il est partagé. Maintenant, il faut se préoccuper essentiellement du traitement. C'est aussi un problème de méthode. Et la méthode, elle est maintenant de vraiment prendre les choses au fond, c'est à dire transformer notre système de santé qui a été construit sur l'offre de soins. C'est à dire qu'on a mis pendant des années des offres de soins un peu partout, en se disant ça va marcher. Ça ne marche plus, parce que l'offre de soins diminue. On a de moins en moins de professionnels. Si on ferme des lits, ce n'est pas pour le bonheur de fermer des lits. C'est simplement parce que nous n'avons plus de personnel pour mettre à côté des malades. Et parallèlement, les besoins de santé de la population n'ont fait qu'augmenter. Avec bien sûr le vieillissement mais aussi les progrès de la médecine. Donc nous avons maintenant un déséquilibre. On doit tout remettre à plat et reconstruire ce système autour des besoins de santé de nos concitoyens.

Au CHU de Rennes, les cadres de santé étaient en grève hier pour dénoncer un projet de réorganisation des permanences, un mouvement inédit. Là aussi, les personnels sont épuisés. Vous avez prévu de leur apporter des réponses ?

Oui, les personnels sont épuisés et c'est ça qui est qui n'est pas acceptable dans notre système de santé qui continue fort heureusement à soigner et à sauver même tous les jours, grâce à l'engagement des professionnels de santé. Mais ces mêmes professionnels de santé souffrent. Ils souffrent d'une organisation imparfaite. Ils souffrent également d'une perte de sens. Alors je rencontrerai bien sûr, et je passerai au CHU, cet après-midi pour voir un peu la situation. Mais ce que je comprends dans ce mouvement des cadres de santé, c'est un problème aussi de continuité, de continuité du travail. L’hôpital est une structure, comme la santé dans son ensemble, qui travaille 24h sur 24. Les services d'urgence tournent 24h sur 24. Il est difficilement compréhensible que les moyens changent et qu'on ait moins de moyens la nuit alors que ça tourne de façon identique. Donc il y a bien toute une réorganisation de l'hôpital à faire avec, comme l'a dit le président de la République, dans cette pénibilité de la permanence des soins, chacun doit prendre sa part.

En Bretagne comme ailleurs, nous devons faire face aux déserts médicaux. Vous plaidez pour l'incitation à l'installation. Mais on voit bien depuis des années là aussi, que l'incitation, ça ne suffit pas. Comment faire alors ? Passer à la coercition, en tout cas, à l'obligation de s'installer dans des zones peu pourvues ?

Non, je l'ai dit, l'obligation de s'installer n'est pas une bonne solution. Pas par dogme, mais simplement parce que ça ne marche pas. Et ça aura un effet même contraire. Forcer des gens à s'installer fait que moins de médecins choisiront la médecine générale et on en aura encore moins sur le territoire ? Non, nous proposons, avec le président de la République, d'autre d'autres solutions. Ce n'est pas que l'incitation, c'est faciliter aussi l'installation et le maintien. Parce qu'il faut aussi penser aux médecins qui sont encore dans ces territoires et s'assurer qu'ils restent sur ces territoires. Donc, nous avons un panel de solutions que je serai amené à décliner dans les jours qui viennent.