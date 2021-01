Olivier Véran, le ministre de la Santé, en visite éclair au centre de vaccination du CHU Grenoble Alpes

Olivier Véran, ministre des solidarités et de la Santé, avait choisi lundi le centre de vaccination du CHU de Grenoble, qu'il connaît bien pour y avoir étudié et exercé en tant que neurologue, afin de voir sur le terrain comment se passe cette première journée de vaccination pour les plus de 75 ans.

Entouré d'une cohorte d'élus locaux, de représentants des autorités locales, de journalistes, Olivier Véran était en visite au centre de vaccination du CHU Grenoble Alpes (CHUGA) afin de voir sur le terrain comment se passe cette première journée de vaccination pour les plus de 75 ans. Le ministre de des Solidarités et de la Santé a fait son entrée au pavillon Chatin où se trouve l'un des 12 centres de vaccination anti-Covid de l'Isère.

à lire aussi La campagne de vaccination pour les plus de 75 ans démarre en Isère ce 18 janvier

Heureux de retrouver "son" hôpital

Le ministre de la Santé, qui a fait ses études de médecine à Grenoble avant d'exercer au CHU, comme neurologue, était visiblement heureux de retrouver -même au pas de charge- ces lieux qu'il connait bien.

Dans la salle d'attente du centre de vaccination © Radio France - Véronique Pueyo

Guidé par la directrice du CHUGA, Monique Sorrentino, Olivier Véran s'arrête à chaque étape de la ligne de vaccination. Dans la salle d'attente, il salue un couple de Biviers, venu se faire vacciner. "Bravo, merci d'être là" lui lance Annie. En revanche, cette visite ministérielle n'est pas du goût de ce septuagénaire : "Quel bazar!" dit-il, étonné. "Avec tout ce monde, j'espère qu'on ne va pas attraper le Covid avant d'être vacciné"

Le personnel soignant explique la procédure aux personnes venues es faire vacciner © Radio France - Véronique Pueyo

Un peu plus loin, un sage-femme à la retraite est venue prêter main forte à ses anciens collègues. "Merci pour votre engagement" lui dit Olivier Véran, avant d'interroger une femme qui vient de se faire piquer. "Ca va ? Vous avez votre rendez-vous pour la deuxième injection ?"

"Votre travail me fait honneur" - Olivier Véran aux soignants du CHUGA

Puis, il s'adresse plus directement aux soignants, qui s'apprêtent à recevoir 580 personnes, de plus de 75 ans, durant toute la journée de lundi. "Merci de m'accueillir dans cet hôpital, qui me manque beaucoup ! Le travail que vous faites me fait honneur ! Vous avez montré votre capacité d'organisation et de travailler avec tout le monde, public et privé, élus, préfet, ARS, administratifs. 8000 personnes ont déjà été vaccinées, ici, à date."

Le professeur Epaulard, infectiologue, prend ensuite la parole au nom de ses collègues pour rappeler que ce vaccin est sûr et efficace, que les Français, d'abord rétifs, sont de plus en plus nombreux à vouloir en bénéficier. "On aimerait recevoir plus de doses, bien sûr, mais c'est déjà tellement bien, moins d'un an après le début de la pandémie, d'avoir un vaccin. On sait qu'on est parti pour une campagne de longue durée, mais cela va marcher ! On y croit !"

Olivier Véran, ce lundi matin, au centre de vaccination du CHUGA © Maxppp - Benoit Lagneux

Nouvelle phase

Avant de repartir pour Paris où il doit participer à une cellule de crise, Olivier Véran a répondu aux questions de la presse. "Nous attaquons une nouvelle phase, avec la vaccination des plus de 75 ans, qui ne vivent pas en Ehpad, soit cinq millions de français et de françaises et puis d'un million de personnes plus jeunes, mais qui présentent des pathologies à risque. Comme ce centre où nous sommes, il y en a actuellement 800 dans l'Hexagone." se félicite le Ministre de la Santé, pour qui la stratégie vaccinale du gouvernement fonctionne.

Pas de stock caché

"Je suis transparent sur le nombre de doses. Nous n'avons pas de stock caché. Nous distribuons ce que l'on a mais on en donne plus dans les régions plus touchées par le virus, comme dans l'est et le sud. Notre objectif est de 2, 4 millions de français vaccinés d'ici fin février. Peut-être 4, si d'autres vaccins commandés obtiennent leur homologation." À la question sur les couacs de ce début de campagne, comme l'impossibilité pour certains de se connecter sur le site ou de prendre rendez vous, Olivier Véran répond : " Je ne veux pas rentrer dans ces polémiques. Les Français ont besoins d'être rassurés, apaisés. Ceux qui veulent semer le chaos ne le font pas pour des raisons sanitaires."

Plus j'avance, et moins je me retourne

Et il conclut : "Quand j'étais étudiant en médecine à Grenoble, j'écoutais souvent cette chanson de Manu Chao qui disait : "plus j'avance, et moins je me retourne". Vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de me retourner. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je fais en sorte, modestement, avec toutes les équipes qui m'entourent, de raccourcir cette pandémie et de protéger un maximum de Français."