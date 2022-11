Le ministre de la santé est en visite ce jeudi à l'hôpital d'Avignon

Le ministre de la santé est attendu de pied ferme au Centre hospitalier (CH) d'Avignon ce jeudi 3 novembre. Sur sa feuille de route, François Braun vient officiellement faire le bilan du dispositif "Mon espace santé" un outil numérique qui permet à chacun de stocker ses documents et ses données de santé et de les partager avec des professionnels de santé), mais les syndicats et les soignants entendent bien profiter de sa visite pour rappeler leurs revendications concrètes pour améliorer leurs conditions de travail, augmenter leurs salaires et recruter du personnel supplémentaire. Et l'enveloppe de 400 millions d'euros d'aides que le ministre vient d'annoncer ce mercredi pour les services hospitaliers en tension n'y change rien.

ⓘ Publicité

"Plus que de lui parler, j'aimerais lui montrer les conditions dans lesquelles on travaille. Je voudrais qu'il voit la vétusté des locaux, le matériel inadapté, et le manque de personnel. Je veux qu'il voit les difficultés qui sont au détriment du personnel mais aussi des patients", déclare Jérôme Benne, un infirmier spécialisé en bloc opératoire et responsable à la CGT.

Avec ses collègues il réclame des moyens financiers et humains. "Il faut augmenter les salaires pour attirer les candidats et recruter. Parce qu'il faut du monde pour tenir l'hôpital. Pour faire décoller un avion, il faut un pilote et un copilote. S'il n'y a pas de copilote l'avion ne décolle pas. Par contre nous dans la santé, quand il n'y a pas le copilote, on fait quand même. C'est pas normal", ajoute-t-il.

Pour faire passer ce message, une manifestation est organisée ce jeudi matin de 6h à 9h devant les grilles de l'hôpital.