Le ministre de la Santé François Braun en visite dans la Vienne ce lundi 24 avril

Dans le cadre de son tour de France des services d’accès aux soins (SAS), le ministre de la Santé et de la Prévention François Braun est attendu ce lundi 24 avril dans la Vienne. Le ministre visitera d'abord le Centre hospitalier de Poitiers, avant de se rendre à Vivonne, à la maison de santé pluri professionnelle.

Le ministre arrivera à 14 h 15 lundi au CHU de Poitiers. Il "réaffirmera l’importance du déploiement du service d’accès aux soins (SAS), rappelée par le président de la République à l’occasion de ses vœux aux acteurs de la santé au début de l’année", indique la préfecture de la Vienne dans un communiqué publié ce dimanche. Il ira également au centre de formation des assistants de régulation médicale, avant un temps d'échange avec les équipes de l'hôpital.

François Braun visitera dans un second temps, à partir de 16 h 45, la maison de santé pluri professionnelle de Vivonne. Créée en 2015, cette structure réunit plusieurs professions médicales et paramédicales et accueille également les locaux de la permanence de la protection maternelle et infantile. "Son modèle d’exercice coordonné pluri professionnel est au cœur de l’action du ministre de la Santé et de la Prévention, pour continuer à améliorer l’accès de l’ensemble de nos concitoyens à la santé", précise la préfecture.

Ce n'est pas la première fois que le ministre se rend dans la Vienne au cours de son mandat. En décembre dernier, il avait accompagné le président de la République Emmanuel Macron à Fontaine-le-Comte. C'est au cours de ce déplacement que la gratuité des préservatifs pour les 18-25 ans avait été annoncée .