Le ministre de la Santé interpellé sur la suppression de la garde ambulancière de Javron-les-Chapelles

Les députés de la Mayenne Yannick Favennec (Horizons) et Guillaume Garot (PS) ont écrit au ministre de la Santé François Braun pour lui demander de revenir sur la décision de supprimer la garde ambulancière de Javron-les-Chapelles. Une mesure injuste et inadaptée selon les deux parlementaires.

44 élus du Nord-Mayenne s'opposent au transfert de la garde ambulancière de Javron-les-Chapelles dans le Nord-Mayenne sur la commune de Mayenne. Ils ont écrit un courrier à la préfecture, dénonçant un manque de concertation dans ce dossier, la dégradation de l'offre de santé et des conséquences sur la charge de travail des pompiers.

à lire aussi Déménagement de la garde ambulancière du Nord-Mayenne, la vie des habitants est en jeu pour la maire du Ham

De son côté, l'Agence régionale de santé, à l'origine de ce transfert effectif au 5 septembre prochain, justifie sa décision. Il s'agit, explique-t-elle dans un mail, de "réorganiser la réponse des ambulances privées". Selon l'ARS, le but est de "mieux les solliciter et limiter les carences pesant sur les services d'incendie et de secours". Concrètement, l'ARS explique ce transfert par le manque de patients pris en charge. En 2018, sur le secteur de Javron, le nombre annuel de transports sanitaires urgents s’élevaient à 557.

"Disposition injuste et inadaptée à notre territoire"

Les députés de la Mayenne Yannick Favennec et Guillaume Garot rejoignent le combat des élus locaux. Ils viennent d’écrire au ministre de la Santé François Braun : "cette mesure prise sans aucune concertation avec les acteurs locaux suscite une vive émotion dans notre département et une réelle inquiétude dans un territoire déjà lourdement impacté par la désertification médicale, la crise des urgences et l’avenir de ses hôpitaux. Les orientations prises par l’ARS créent un climat anxiogène supplémentaire dans un contexte déjà avéré d’inégalité d’accès aux soins pour les Mayennaises et les Mayennais" écrivent-ils, pointant aussi un risque sanitaire pour les patients à cause des distances et du temps d'intervention.