Le Ministre de la Santé répond au CHRU de Nancy après les propos du directeur de l'ARS

La réponse du Ministre de la Santé ne s'est pas fait attendre. Interpellé samedi soir par les présidents du conseil de surveillance et de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, Laurent Hénart et Christian Rabaud, après les propos du directeur de l'ARS Grand Est Christophe Lannelongue, Olivier Véran tente de calmer le jeu ce dimanche 5 avril.

"L'heure est à la mobilisation"

Le Ministre de la Santé s'est prononcé en effet pour la "suspension" de "tous les plans de réorganisation" en attendant "la grande consultation qui suivra." Réponse directe à Christophe Lannelongue, qui ne remet pas en cause la suppression de 598 postes et la fermeture de 174 lits au CHRU de Nancy d'ici cinq ans. Des propos jugés indécents alors que les soignants sont en première ligne dans la lutte contre le covid-19 et font front depuis des semaines "A Nancy comme partout, l'heure est à la mobilisation de tous pour faire face au covid-19. L'heure viendra de tirer les enseignements de cette crise sans précédent et de refonder notre Hôpital," a assuré Olivier Véran.

Déjà, plusieurs personnalités politiques de Meurthe-et-Moselle ont commenté cette réponse. Le parlementaire socialiste Olivier Jacquin s'inquiète de voir le Ministre prendre de la "distance avec les propos du président de la République le 12 mars" . Emmanuel Macron avait alors estimé nécessaire la prise de décisions de rupture. Le président du conseil départemental Mathieu Klein attend pour sa part un "arbitrage clair" d'Olivier Véran. "Il n'y avait pas de soutenabilité du plan de restruction du CHRU de Nancy avant le covid-19, il y en a encore moins après", insiste-t-il.