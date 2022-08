Le ministre de la Santé se déclare "ébahi" par la qualité des urgences de Béziers

Entre deux visites à Montpellier et une autre à Agde, le ministre de la Santé, François Braun, s'est aussi rendu ce mardi aux urgences de l'hôpital de Béziers et à la maison médicale de garde attenante. Une visite dont il est ressorti très satisfait et surpris par la "qualité de l'organisation".