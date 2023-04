Le ministre de la santé va rencontrer Maxime, jeune Manchois qui souffre d'une pénurie de médicaments

Maxime et ses parents, Amélie Lefranc et Anthony Crocquevieille ont demandé à rencontrer François Braun, le ministre de la santé.

Maxime a 15 ans. Il est originaire de Moyon, près de Saint-Lô et il est atteint de mucoviscidose. En mars, au micro de France Bleu Cotentin, le jeune garçon partageait son inquiétude car il n'arrive plus à trouver certains médicaments indispensables contre sa maladie. Invité de l'émission "Ma France" sur France Bleu, le ministre de la santé, François Braun lui a répondu.

Le ministre va bien rencontrer Maxime

"Je suis bien au courant de la situation de Maxime," a réagit François Braun interrogé par Wendy Bouchard ce mercredi 5 avril, "mes équipes l'ont eu au téléphone et je vais le rencontrer très bientôt." C'est ce que demandait le jeune garçon et sa famille.

Maxime est atteint de mucoviscidose, une maladie génétique rare qui nécessite des traitements. Or, ces médicaments sont devenus très difficiles à trouver en pharmacie dans le département. "J'ai fait le nord, le centre et le sud-Manche et c'est une vraie catastrophe pour trouver des médicaments," constate la mère de Maxime, Amélie Lefranc.

François Braun explique qu'il n'y a "plus de pénuries mais de grosses tensions" d'approvisionnement et c'est ce qu'a indiqué le ministère à la famille qui n'est pas exactement du même avis. "Je suis désolée, quand on fait plusieurs pharmacies et qu'on nous dit "on ne peut pas commander ce médicament", pour moi c'est une pénurie," déplore Amélie.

Des mesures pour éviter les stocks épuisés

Le ministre de la santé a toutefois répondu à cette situation et annoncé des mesures. "Nous sommes en train d'établir avant la fin du mois, une liste de 200 médicaments essentiels," explique François Braun, "et nous mettons en place des corrections d'approvisionnement dans tous les points." La famille de Maxime espère les traitements du jeune homme figurent bien sur cette liste à paraître.

Un "plan blanc du médicament" est également en préparation et "le président de la République a annoncé que la France devrait être innovante et souveraine en santé," rappelle le ministre.

