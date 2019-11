Le cancer du poumon, cancer le plus mortel, et première cause de décès évitables en France, faisait en 2017 300.000 morts dans le pays. C'est un véritable enjeu de santé publique que combat le mois sans tabac, qui débute ce vendredi.

Le mois sans tabac, c'est parti en Drôme et en Ardèche

Valence, France

Arrêter la cigarette, c'est bien. Et l'arrêter en novembre, c'est plus facile. D'abord parce que les fumeurs volontaires se soutiennent durant ce mois. En couple, entre amis ou collègues, c'est le moment de faire de cette période pénible un défi, un jeu. C'est aussi, avant les fêtes, le moment de gagner de l'argent. Terminé, l'achat de cigarettes, et le sevrage est gratuit.

Dans le kit distribué, un décompte de vos dépenses. 20 cigarettes par jour ? 255 € partent en fumée chaque mois. © Radio France - Timour Ozturk

Sandrine Vercosson co-anime le Collectif Tabac en Drôme.

Les consultations de tabacologie sont remboursées par la sécurité sociale. Idem pour les substituts nicotiniques."

Pour cela, il vous faut juste avoir une ordonnance. Elle peut être éditée par votre médecin, votre spécialiste, votre infirmier ou votre sage-femme (qui peut prescrire un sevrage pour la maman, et son entourage).

Prévention plutôt que soin

En Ardèche et en Drôme, Marie Pierre Chabanas est bénévole à la Ligue contre le cancer. Elle va voir des jeunes dès le CE2 pour les inciter à ne pas fumer. Beaucoup de jeunes débutent la cigarette au collège, de plus en plus de filles en ce moment.

Les contacts en Drôme pour ce mois sans tabac. En Ardèche aussi des interlocuteurs sont là, dans les lieux de santé et centres d'addictologie. © Radio France - David Meilhac

L'an dernier, un million de français ont tenté d'arrêter de fumer en novembre.