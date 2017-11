Le mois sans tabac en Indre-et-Loire : "En novembre, on arrête ensemble"

Elle est blonde ou bien roulée mais elle vous empoisonne la vie, et en plus de cela, la cigarette est responsable de 68.000 décès par an en France. Pour les fumeurs, c'est le moment ou jamais d'arrêter avec l'opération "Le mois sans tabac", lancée par le Ministère de la Santé en novembre.

Le gouvernement et l'Assurance Maladie remettent le paquet sur l'opération "Le mois sans tabac". Testée l'an passée en France, le dispositif est renouvelée cette année. Objectif : ne pas s'en griller une de tout le mois de novembre.

L'an passé, 7.000 fumeurs se sont lancés le défi d'arrêter la cigarette en Centre-Val de Loire sur les 600.000 accros à la nicotine recensés dans la région.

Comment participer à l'opération ?

L’élément primordial, c'est le kit d'aide à l'arrêt du tabac. On peut se le procurer en s'inscrivant sur le internet tabac-info-service ou en le retirant dans les pharmacies partenaires de l'opération.

Ce kit comprend notamment un agenda de 30 jours, avec des phrases d'encouragement pour chaque jour et des précisions sur les effets bénéfiques de chaque journée passée sans une cigarette. Il y a aussi des conseils quotidiens du genre"Je suis en soirée avec des fumeurs, comment résister ?" pour être guidé dans sa démarche.

6 fumeurs sur 10 ont l'envie d'arrêter. - Ministère de la Santé.

Enfin, le kit contient un disque permettant de calculer les économies réalisées. Exemple : un gros fumeur, à 15 cigarettes par jour, peut se mettre de côté 36,75 € par semaine et 1.890€ sur l'année s'il stoppe la cigarette.

Pour aller plus loin dans la démarche, les participants au mois sans tabac peuvent s'entraider et s'inscrire sur des groupes de paroles sur le site tabac-info-service. Histoire de partager doutes, difficultés et expériences.

Il est aussi possible de se procurer des traitements de substitut nicotinique en pharmacie, des patchs par exemple. Ils sont remboursés à hauteur de 150€ par an. Autre possibilité : se faire suivre par un tabacologue en appelant le 39 89 ou en allant à la "fan zone" du "Mois sans tabac" à Tours le 4 novembre, sur le boulevard Heurteloup.

Les chances d'arrêter multipliées par 5

Si les participants jusqu'au bout, tout le mois de novembre sans une blonde ou une roulée, on ne va dire que c'est dans la poche, mais cela multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement.