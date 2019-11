Le "mois sans tabac" fait école à la maison d'arrêt de Montbéliard

Montbéliard, France

Le saviez-vous ? Près de 100 % des détenus sont fumeurs. La campagne nationale du mois dans tabac a donc toute sa place en prison.

La Maison d'Arrêt de Montbéliard a saisit la balle au bond pour proposer une série de quatre séances de sensibilisation à l'arrêt du tabac. Des séances d'un peu plus d'une heure les jeudis matin, avec Nicolas Barbier, psychologue tabacologue, accompagné ce jeudi par un pneumologue de l'hôpital Nord Franche Comté, Yousri Benbdallah. .

Une douzaine de détenus à répondu à l'invitation. "Sur soixante détenus, actuellement accueillis à la maison d'arrêt de Montbéliard, c'est un chiffre plutôt satisfaisant", estime Abelard Ndombi, le directeur de l'établissement. "Nous n'avons pas la naïveté de croire que tous vont arrêter. Si l'un d'entre eux réussit, nous aurons gagné".

De gauche à droite : Nicolas Barbier, tabacologue, Marcel Guiriaboye, directeur adjoint et Abélard Ndombi, directeur de la maison d'arrêt. © Radio France - Christophe Beck

Cesser le tabac dans un environnement presque entièrement fumeur n'est pas facile. "Lors d'une hospitalisation, j'ai réussi à passer neuf jours sans tabac. Malheureusement, je suis revenu dans un milieu ou tout le monde fume. Et j'ai repris instantanément", explique Lucien.

"En maison d'arrêt, on a 98 % des détenus qui fument", Nicolas Barbier, tabacologue Copier

La séance de ce jeudi est consacrée aux motivations qui peuvent conduire à l'arrêt du tabac. "On reprend la santé. On respire mieux. On retrouve l'odorat et le goût", explique ce détenu qui n'a pas encore franchit le pas. "J'ai eu des soucis de santé. On m'a posé quatre stents au cœur. Je n'ai pas le choix. Il a fallut que j'arrête. Et j'y parviens sans trop de difficultés, même en prison", explique André 54 ans.

Pour Nicolas Barbier, psychologue tabacologue, ces séances veulent aider les détenus à comprendre "leur dépendance au tabac qui souvent se cumulent avec d'autres problématiques d'addiction ou de santé".

La dernière séance, la semaine prochaine, proposera une petite séance d'hypnose médicale "pour suggérer à l'inconscient de déconstruire cette dépendance à la cigarette".