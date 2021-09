Le mont Blanc culmine désormais à 4807,81 mètres

On connaît la dernière mesure du mont Blanc, dévoilée ce mercredi par les géomètres : 4.807 mètres et 81 centimètres. Le mont Blanc a perdu près d'un mètre en quatre ans.

La nouvelle altitude du mont Blanc est de 4 807,81 mètres, selon la dernière mesure consolidée pour 2021 publiée ce mercredi par les géomètres experts de Haute-Savoie. La précédente mesure publiée en 2017 par ces mêmes géomètres, était de 4 808,72 mètres. Le toit de l'Europe occidentale a ainsi perdu près d'un mètre en quatre ans.

Cette altitude relevée est la hauteur "hors-tout", c’est-à-dire celle du pic rocheux, qui culmine à 4 792 mètres, plus la glace qui le recouvre, avec une marge d'erreur de 10 centimètres. C’est donc cette surface neigeuse qui diminue.

Une baisse de 10 cm en moyenne par an

Pour effectuer ce relevé, une équipe de 27 personnes, des géomètres experts et des guides de haute montagne ont effectué une expédition les 16, 17 et 18 septembre derniers. Ils ont gravi le sommet et réalisé leurs mesures via des antennes satellites, pendant deux heures, au moyen de deux antennes et plusieurs satellites en triangulation. Depuis 2001 que cette mesure biennale est effectuée, les géomètres ont calculé une baisse moyenne de la hauteur du mont Blanc de 10 centimètres par an. Dans l'équipe qui a mesuré la nouvelle altitude du mont Blanc, il y avait Jean-Pierre Labourdette, géomètre-expert installé à Pau.

