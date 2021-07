Le montpelliérain Laurent Ballesta veut percer le mystère des anneaux Corse

La nouvelle expédition sous marine du biologiste et photographe montpelliérain Laurent Ballesta est fascinante. Depuis le 1er juillet, il vit avec 3 autres plongeurs (Antonin Guilbert, Thibault Rauby et Roberto Rinaldi) dans une capsule de 5 m2 au large de la Corse. C'est l'expédition Gombessa 6 dont le but est d'étudier de mystérieuses structures sous-marines circulaires.

Un millier d'anneaux uniques au monde

A l'origine de cette expédition, une étonnante découverte il y a 10 ans lors d’une campagne d'exploration par sonar au nord de la Corse ( dans le parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate) des chercheurs ont observé d'étranges anneaux rouges, il y en a un millier ,pouvant atteindre 30 mètres de diamètre. "Ce sont des dessins inexplicables, certains se touchent, d'autres sont séparés. Certaines porcelaines et des limaces de mer (qui y vivent) pourraient être de nouvelles espèces pour la science", décrit Laurent Ballesta. Ce qui a surpris les scientifiques c’est leur forme parfaitement circulaire.

les étranges anneaux repérés en 2010 par le sonar - Expédition Gombessa 6

L’origine de ces formations jamais vues auparavant est inconnue. Elle pourrait-être biologique, volcanique ou peut-être une combinaison des deux. L’expédition a pour but de percer ce mystère.

C'est extrêmement déroutant: Est-ce qu'on est au milieu de quelque chose de biologique et en construction ou au contraire est-ce qu'on est sur des vestiges de quelque chose qui a eu lieu dans le passé?

La capsule jaune de 5 m2 - Expédition Gombessa 6

Laurent Ballesta et ses coéquipiers ont prévu de passer trois semaines dans cette capsule ou ils sont maintenus sous une pression équivalente à celle de 120 m de fond pour éviter les paliers de décompression lors de chaque plongée. Chaque jour ( si la météo le permet) ils descendent au fond via un ascenseur pour des plongées de 4 h pour observer ces anneaux. Les données recueillies vont ensuite être analysées, cela va prendre des mois.

Duplex entre le fond de la mer et l'espace

Laurent Ballesta a pu établir une liaison avec Thomas Pesquet qui est dans la station spatiale internationale. Ils ont pu échanger avec humour sur leurs expériences respectives. Laurent Ballesta a notamment expliquer sa mission ( la voix déformée par le mélange gazeux composé de 94% d'hélium et seulement 6% d'oxygène qui lui permet de respirer au sein de la capsule jaune).

