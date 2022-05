Le moustique fait son retour sur la Côte d'Azur !

C'est une musique désagréable à nos oreilles dès le retour du beau temps : le moustique fait son retour depuis quelques jours sur la Côte d'Azur, et devrait se développer très vite vu la météo annoncée cette semaine.

Tigre ou non, le moustique nous use !

Il peut vous pourrir un apéro et vous pousser à la nuit blanche : le moustique fait son retour ces jours-ci sur notre Côte d'Azur, qu'il soit tigre ou non. Le résultat sans doute des quelques faibles pluies des jours précédents et des journées ensoleillées dans la foulée. L'Agence Régionale de Santé a donc lancé son dispositif de lutte contre ce qu'elle appelle très sérieusement "Aedes albopictus", comprenez "moustique tigre", ou "moustigre" en mot valise. Elle donne donc quelques préconisations, consistant notamment à vider les coupelles de vos plantes, porter des vêtements amples ou encore utiliser un ventilateur pour les repousser. Voilà pour la version officielle, il y a ensuite la bonne vieille guerre menée à la maison au quotidien.

Huiles essentielles, moustiquaire ou géraniums

Chaque azuréen ou presque a ses recettes : certains multiplient les prises électriques diffusant des produits dans la maison, d'autres brûlent des encens. Il y a aussi les plantes : les géraniums sont réputés pour ne pas plaire aux moustiques, tout comme les aromatiques comme le basilic. Ou alors il y a la bonne vieille méthode à la dure, préférée par Maria, croisée dans Nice et déjà excédée : "chaque soir je fais le tour des chambres de mes files et je les tue à la main, contre le mur !" Si cela peut détendre, c'est assez fastidieux.

Il faudra en tout cas être patient, d'après l'Agence Régionale de Santé, les moustiques font en général leur apparition mi-avril dans nos Alpes-Maritimes et peuvent nous faire des misères jusqu'à fin novembre. Voire au delà pour les plus téméraires.