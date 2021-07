Le moustique tigre repéré dans le Loiret : faut-il s'en inquiéter ?

Le moustique tigre conquiert la région Centre-Val de Loire. On le savait déjà présent chez nos voisins de l'Indre, du Cher et de l'Indre-et-Loire, mais il vient d'être détecté chez nous dans le Loiret, il y a seulement quelques jours, à Orléans et Olivet, annonce l'Agence Régionale de Santé.

Ce moustique, reconnaissable à ses rayures noires et blanches, particulièrement invasif, peut transmettre des maladies, contrairement à celui que l'on rencontre habituellement. Il est aussi plus agressif, et une fois installé, peu de chances de réussir à le déloger, surtout que ses œufs survivent à l'hiver. "Actuellement il est présent de manière très ponctuelle sur le Loiret, mais sa progression est malheureusement inéluctable", explique Christophe Corbel, ingénieur sanitaire à l'ARS.

Détecté à Orléans et Olivet

"On l'a trouvé sur Olivet et sur Orléans, c'est autour du parking des Montées, derrière le parc expo. On doit s'en inquiéter pour deux choses : d'une part, parce que il va nous gêner et d'autre part, parce qu'il peut transmettre des maladies dans des circonstances bien particulières. Le moustique tigre a la capacité de transmettre principalement trois maladies, la dengue, le chikungunya et Zika. Et ce que l'on voit en Centre-Val de Loire, généralement, ce sont des cas importés de dengue. C'est la maladie qui est la plus la plus importante au niveau mondial et la plus à risque par rapport au moustique tigre", continue Christophe Corbel.

Tempérons tout de même, le moustique tigre ne peut pas transmettre de maladies s'il ne pique au préalable quelqu'un qui est lui malade. Par ailleurs, il voyage très peu : "environ 150 mètres durant sa vie adulte". Le moustique tigre pique le matin, en journée, et le soir, mais très peu la nuit, d'ailleurs uniquement en extérieur.

Lutter en vidant tous les récipients

Pour autant, il est possible de lutter contre sa prolifération trop rapide, et gagner quelques années, souligne l'ingénieur sanitaire. "Le meilleur outil, c'est les petites mains pour aller faire le tour du jardin ou le tour du balcon et vider tous les récipients. Absolument tous les récipients parce que le moustique tigre peut pondre dans les plus petits récipients. Une canette de soda, un cendrier, un bouchon d'eau laissé de côté servent de gîte pour la reproduction du moustique."

Pas de risque par contre qu'il s'installe dans un cours d'eau. "Son biotope originel est la forêt en Asie et il pond plutôt dans des creux d'arbres ou dans les feuilles. Il aime bien les plutôt les petits récipients, mais il ne va pas dire non sur des citernes d'eaux pluviales. Par contre, sur la Loire, qui est un grand fleuve avec trop de courants, trop de brassage, le moustique tigre n'ira pas pondre." Aujourd'hui, l'espèce est présente sur les deux-tiers du territoire français.