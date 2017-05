Le moustique tigre se rapproche du Limousin : la Corrèze est passée en vigilance orange

Le moustique tigre est aux portes du Limousin. L'insecte responsable notamment de la maladie du Chikungunya est officiellement installé en Dordogne et dans le Lot. Et la Corrèze est désormais en vigilance orange.

Le moustique est présent dans cinq départements de la Nouvelle-Aquitaine, dont la Dordogne, limitrophe de la Haute-Vienne et de la Corrèze. Et il est installé aussi par ailleurs dans le Lot, tout proche encore donc de la Corrèze. Et de ce fait la Corrèze est sous surveillance particulière. Le département est passé au niveau Zéro B cette année, soit la couleur orange sur la carte de la progression du moustique consultable sur le site du ministère de la Santé.

Deux pièges positifs

Le rouge, c'est le niveau 1 qui correspond à la présence attestée de l'insecte. Et c'est d'ailleurs la proximité avec une zone rouge qui fait que la Corrèze est passée au niveau d'alerte orange. Car le moustique a été détecté dans le Lot à Biars-Bretenoux, commune limitrophe de la Corrèze. Comme l'exige alors la procédure des piégeages avaient été réalisés l'an dernier dans trois communes du département voisines de Biars-Bretenoux : Beaulieu-sur-Dordogne, Astaillac et Liourdres. Des pièges attirants les femelles pour pondre. Et des œufs ont bel et bien été trouvés dans deux pièges, à Liourdres en juillet 2016 et à Beaulieu en août.

Une question de temps

Dans les deux cas les investigations supplémentaires menées alors n'ont pas confirmé la présence réelle du moustique. Aucune larve et aucun adulte n'ont été trouvés. Officiellement le moustique n'est donc pas installé encore en Corrèze. Des piégeages doivent cependant reprendre dans les prochains jours dans le secteur. Et il y a fort à parier selon les spécialistes que ce n'est qu'une question de temps, peu de temps, pour que la Corrèze passe au rouge. Avec du coup la mise en place d'un dispositif de surveillance et de lutte renforcé.