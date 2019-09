Le mouvement des urgences risque de s'étendre aux autres services

Un peu partout en France des rassemblements et des manifestations sont prévus à proximité des hôpitaux pour dénoncer une fois encore les conditions de travail dans les services.

Saint-Étienne, France

A Saint-Étienne, c’est sur le rond-point de l’hôpital nord que les personnels se rassembleront jeudi après-midi à partir de 14h et au Puy-en-Velay à 14h30.

Les urgentistes seront là bien sûr mais aussi les autres services

Apres plus de 5 mois de grève et de protestation, les personnels n’ont toujours pas le sentiment d’avoir été entendus et veulent élargir le mouvement à l'ensemble de l’hôpital. Ils ont donc à nouveau décidé de descendre dans la rue à l’appel du collectif inter-urgences.

A l’échelle nationale plus de 250 unités, soit la moitié des services d’urgence sont aujourd’hui en grève avec les mêmes revendications non satisfaites depuis le début du mouvement. Ils évoquent une impasse politique.

Les personnels des urgences réclament toujours l’ouverture de nouveaux lits, des revalorisations salariales de 300 € , et la transformation des contrats précaires en statut de stagiaire préalable à une titularisation en 3 ans.

Lassés de ne pas être entendus par la ministre de la santé Agnès Buzyn, à Saint-Etienne, ils vont tenter d'étendre la protestation à tous les services du CHU.

La mouvement va également s'élargir à l’hôpital Emile Roux du Puy en Velay © Maxppp - -

Le mouvement sera exactement le même aujourd'hui à l’hôpital Emile Roux du Puy-en-Velay où la situation semble très tendue avec la direction. Apres un rassemblement devant l'établissement, les personnels grévistes iront en cortège manifester devant la préfecture.

Le mouvement prend de l’ampleur et ce sont tous les services qui vont venir se joindre aux urgentistes, avant d’aller manifester à 14h30 devant la préfecture pour exprimer un ras le bol général des conditions de travail.

_"Depuis le début du mouvement ce qui se passe dans les urgences reflète ce qui se passe dans l’hôpital public et on souffre du manque de personnel, du manque de lit, de l'augmentation des cadence_s", explique Amandine Rabeyrin deleguée CGT santé de l’hôpital Emile Roux.