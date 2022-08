Le musée des Beaux-Arts de Nancy a accueilli une collecte de sang de l'EFS

Pour tenter de trouver de nouveaux donneurs et d'augmenter des stocks toujours fragiles, l'Etablissement Français du Sang (EFS) a organisé une collecte au musée des Beaux-Arts de Nancy ce mardi 9 août. Retour sur une opération à succès.

Sur les 90 donneurs espérés dans l'après-midi, c'est au final 105 qui sont venus au musée des Beaux-Arts de Nancy ce mardi 9 août de 13h à 18h effectuer un geste solidaire par leur don du sang.

L'entrée du Musée des Beaux-Arts, orné des drapeux de l'Etablissement Français du Sang (EFS) © Radio France - Louis GILLES

Trouver des donneurs "qu'on ne voit pas ailleurs"

"Le but de cette collecte est d'inviter les donneurs dans un lieu inédit et culturel, explique Olivier Durat, chargé de communication à l'EFS Grand-Est. On cherche à fidéliser de nouveaux donneurs, qu'on ne voit pas ailleurs en campagne ou dans les entreprises où l'on se déplace."

Mission réussie, puisque certains comme Corinne sont venus à l'improviste : "Je rentrais du travail, et c'était juste à côté de chez moi. Et puis le cadre est quand même magnifique !"

Une récompense inattendue

Dans le hall d'accueil du musée, transformé pour l'occasion en espace de don, les donneurs de l'après-midi ont même pu profiter d'une dernière surprise.

Le musée des Beaux-Arts a en effet offert une entrée gratuite à tous les donneurs, qu'ils pourront utiliser dès mercredi, et ainsi profiter des expositions du moment ou des tableaux de Monet, Picasso ou encore Modigliani de la galerie permanente.

Les différentes étapes de la collecte sont identiques à ce qui se fait habituellement, même si le cadre change © Radio France - Louis GILLES

L'EFS continue de son côté les déplacements dans toute la région, avec trois collectes éphémères au départ de Nancy chaque jour, dont une du côté de Gérardmer dès jeudi.