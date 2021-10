Le mystère de l'astéroïde à Chassenon en Charente

L'astéroïde Rochechouart est loin d'avoir livré tous ses secrets. Ce petit bout de planète a croisé la route de la Terre, il y a un peu plus de 200 millions d'années, aux confins de la Charente et de la Haute-Vienne. Aujourd'hui, des chercheurs du monde entier tentent de percer le mystère.

L'astéroïde de Rochechouart est loin d'avoir livré tous ses secrets... Ce petit bout de planète a croisé la route de la Terre, il y a un peu plus de 200 millions d'années, aux confins des départements actuels de la Charente et de la Haute-Vienne. Il en reste bien des traces, et une quinzaine d'étudiants en sciences de la terre, venus du monde entier, étaient en stage la semaine dernière à Chassenon en Charente, pour faire avancer la recherche. A proximité des thermes gallo-romains de Cassinomagus, les étudiants chinois, libanais, africains, brésiliens, et bien sûr français, sont venus chercher des traces de cet impact de l'astéroïde, encore visibles dans la géologie locale.

Un petit bout de roche dans les mains de Philippe Lambert © Radio France - Pierre MARSAT

Pour avancer dans leurs recherches, les étudiants ont utilisé 4 techniques de prospection géophysique : la tomographie électrique, le géoradar, la sismique et le magnétisme, avec des machines spécialisées. C'est le CIRIR, le centre international de recherches et de restitution de l'impact de Rochechouart, qui travaille sur le sujet. Son directeur, Philippe Lambert, s'efforce de reconstituer le puzzle vieux de 200 millions d'années. La compréhension de la structure actuelle du sol de Chassenon et Rochechouart depuis l'impact pourrait bien permettre demain aux scientifiques de comprendre la structure de la Lune ou de Mars, où les cratères sont multiples.

Le groupe d'étudiants venus du monde entier pour ce stage la semaine dernière © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage à Chassenon Copier