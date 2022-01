Le nanosatellite grenoblois ThingSat bientôt dans l'espace

ThingSat, le nanosatellite élaboré par le Centre spatial universitaire de Grenoble (CSUG), s’envolera pour l’espace ce jeudi 13 janvier. Ses missions: relier à internet des objects connectés situés dans des zones isolées et aider à l’étude du climat.

Décollage imminent pour ThingSat, le nanosatellite conçu par le Centre spatial universitaire de Grenoble (CSUG). L'appareil, de la taille d'une boîte à chaussures, sera mis en orbite ce jeudi 13 janvier à 16h25, heure française, depuis la base de lancement de Cap Carneval, en Floride (États-Unis). Un rêve devenu réalité pour Imane El Khantouti, cheffe du projet : " Je désire travailler dans le spatial depuis toute petite, alors je suis très émue."

Composé d'une carte électronique et d'une antenne, ce nanosatellite testera un nouveau protocole de communication, 100% made in Grenoble. Semblable à la 4G, " cette technologie consomme peu d'énergie et peut opérer à de très longues distances ", développe l'ingénieure. "ThingSat permettra la transmission de données provenant d'objets isolés dans le monde", des données avec de nombreuses applications. " Nous devrions être en mesure d'étudier le niveau des glaciers en Antarctique ou encore de compter le nombre de poissons dans les eaux de la Polynésie française."

Tester de nouvelles technologies à moindre coût

Une des caractéristiques de ce satellite: celle d’être tout petit. 3 CubeSats - un ordre de grandeur utilisé pour les nano-satellites - pour être exact. « C’est plus ou moins une boite à chaussures », clarifie la cheffe de projet. Une taille qui a bien des avantages.

« Plus le satellite est petit, moins il est lourd, donc moins il est cher à fabriquer et à envoyer dans l’espace », indique Jean-Louis Monin, directeur du CSUG. Si un satellite grande taille peut coûter « entre 10 et 100 millions d’euros », le prix de ThingSat ne dépasse pas les 500 000 euros.

Autre qualité des nano-satellites, leur rapidité de construction. « Pour construire un satellite de taille normale, il faut compter sept ans environ, contre un an pour notre ThingSat », indique Imane El Khantouti.

Le CSUG n’en est pas à son coup d’essai

En 2020, le CSUG avait envoyé dans l’espace un premier nano-satellite, nommé AMICal Sat. Ce dernier avait pour mission l'étude des aurores boréales. « Un an et demi après son lancement, AMICal Sat est toujours en orbite. Tous les nanosatellites universitaire ne sont pas encore en fonction au bout d’un an, l’équipe en place cette année-là a vraiment fait un travail formidable », fait remarquer Jean-Louis Monin, arrivé à la présidence de l’institut de recherche en juillet 2021.