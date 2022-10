Le Nobel de chimie décerné à un trio américano-danois pour leurs travaux sur la "chimie clic"

L'Académie royale suédoise des sciences a attribué mercredi le prix Nobel à un trio composé des Américains Carolyn Bertozzi et Barry Sharpless et du Danois Morten Meldal. Ils sont récompensés pour le "développement de la 'chimie clic' et de la chimie biorthogonale", a annoncé le jury depuis Stockholm. Barry Sharpless, 81 ans, réussit l'exploit rarissime de décrocher un deuxième Nobel et devient la cinquième personne à avoir été gratifié deux fois.

Le chercheur américain basé en Californie et le Danois de 58 ans Morten Meldal, de l'université de Copenhague, sont sacrés pour leurs travaux pionniers en matière de "chimie clic", une nouvelle forme de combinaison de molécules. Celle-ci est notamment utilisée pour développer des traitements pharmaceutiques, cartographier l'ADN ou créer de nouveaux matériaux.

L'Américaine Carolyn Bertozzi, 55 ans, est elle sacrée pour l'invention de la chimie bioorthogonale, une réaction chimique décrite comme pouvant être initiée dans un organisme vivant, mais sans perturber ou changer sa nature chimique. Citée parmi les favoris cette année, ses découvertes ont notamment ouvert des voies pour améliorer l'efficacité des traitements contre le cancer.

Barry Sharpless avait déjà remporté le prix de chimie en 2001 pour ses découvertes sur la technique de catalyse asymétrique.

La semaine des Nobel se poursuit

En sciences, les comités du Nobel avaient ouvert le bal avec l'attribution lundi du prix Nobel de médecine ou de physiologie au Suédois Svante Pääbo , père de l'homme de Denisova et découvreur de l'ADN de l'homme de Néandertal. Mardi, le trio franco-austro-américain composé d' Alain Aspect , Anton Zeilinger et John Clauser, pionniers du mécanisme révolutionnaire de "l'intrication quantique" avait reçu le prix Nobel de physique.

Le prix est doté 10 millions de couronnes suédoises (environ 920.000 euros) dans chaque discipline, à partager éventuellement en cas de colauréats. La semaine se poursuit avec le prix Nobel de littérature jeudi et le prix Nobel de la paix, décerné quant à lui à Oslo. La remise des Nobel se termine lundi prochain avec le prix Nobel d'économie.