Le Nobel de physique décerné à deux experts du climat et un théoricien italien

Après le Nobel de médecine lundi, c'est au tour de celui de physique. Le duo de chercheurs Syukuro Manabe (Japon - USA) et Klaus Hasselmann (Allemagne) a été récompensé ce mardi par l'académie Nobel pour leur travail de modélisation physique du changement climatique, ainsi qu'à l'Italien Giorgio Parisi, théoricien des systèmes physiques complexes.

Le prix récompense pour moitié Manabe, 90 ans, et Hasselmann, 89 ans, "pour la modélisation physique du climat de la Terre et pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique", selon le jury. L'autre moitié revient à Parisi, 73 ans, "pour la découverte de l'interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l'échelle atomique à planétaire".

Avec ce prix en pleine crise climatique, le comité Nobel récompense les travaux fondateurs de Manabe sur l'effet de serre dans les années 1960, par lesquels il a montré que les niveaux de CO2 dans l'atmosphère correspondaient à la hausse des températures terrestres. L'Allemand Hasselman est lui crédité pour être parvenu à établir des modèles climatiques fiables malgré les grandes variations météorologiques. L'autre moitié du prix revient à Parisi. Ses travaux ardus ont été parmi "les contributions les plus importantes" à la théorie dite des systèmes complexes.

"Le prix de cette année récompense les nouvelles méthodes permettant de les décrire et de prévoir leur comportement à long terme", a souligné Académie suédoise des Sciences.