L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'alarme, ce jeudi, du nombre d'intoxications à la cocaïne. Il est passé de 68 cas signalés en 2010 à 416 en 2016. Le nombre de cas graves, quant à lui, a été multiplié par huit.

Un signal d'alarme lancé par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), ce jeudi : le nombre de cas signalés d'intoxication à la cocaïne a été multiplié par six entre 2010 et 2016. Sur la même période, le nombre de cas grave a été multiplié par huit.

Le nombre de décès a quasiment doublé en cinq ans

En France, nous sommes passés de 68 cas en 2010 à 416 en 2016. L'augmentation est "majeure entre 2015 et 2016 et semble se maintenir en 2017", précise l'Agence du médicament. Le nombre de décès liés à la consommation a lui aussi augmenté : la cocaïne a tué 25 personnes en 2010, et 44 en 2015.

Autre chiffre inquiétant : le nombre d'hospitalisations a doublé entre 2008 et 2016 : les complications les plus fréquentes sont psychiatriques (35%), cardiovasculaires (30%) et neurologiques (27%), toujours selon l'ANSM.

Un produit plus "pur" et plus facile à se procurer

Pourquoi une telle hausse ? Cela pourrait être lié à "l’augmentation de la concentration du produit vendu", c'est-à-dire de la "pureté" de la cocaïne, et à "sa plus grande disponibilité", explique l'ANSM.