le nombre de cas Covid repart a la hausse dans les Vosges

Alors que le gouvernement s'interroge sur la nécessité de reconfiner ou non la région Ile-de-France ou les hospitalisations Covid atteignent de nouveau un seuil critique, la situation évolue défavorablement dans certaines régions et départements jusque-là relativement épargnés comme les Vosges.

"Depuis 4 jours la circulation du virus dans les Vosges repart vivement, avec une nette accélération des entrées hospitalières" souligne Cécile Aubrege-Guyot déléguée territoriale de l'Agence Régionale de Santé. Plusieurs malades, au moins 8, ont ainsi été admis en réanimation ce week-end, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs semaines. "Avant ça on était sur un taux d'incidence de 100 cas pour 100 000 habitants et là on est remonté à 144 cas avec une majorité de cas variants britanniques et sud-africains", poursuit Cécile Aubrege-Guyot

Un nouvelle donne également constatée par le docteur Jean-Marc Lalot président de la commission médical d'établissement de l'hôpital d'Epinal. 2 malades intubés ont été transférés ce week-end vers le CHU de Nancy. Les 12 lits de réanimation Covid étaient occupés.

Des chiffres préoccupants alors que le nouvel hôpital d'Epinal accueillait ce matin son premier patient. Un malade du Covid de 85 ans admis dans le service des maladies infectieuses.