Le nombre de cas de grippe augmente en Picardie

Les zones les plus foncées sont celles où le nombre de visites aux urgences pour grippe est le plus élevé. Cette carte s'appuie sur les données recensées pour les 15-64 ans.

Si ce n'est pas une questions de jours, cela pourrait être une question de semaine. Une épidémie de grippe est attendue en Picardie. C'est plus tôt que d'habitude alors que la vaccination n'attire pas les foules. Dans la Somme, le taux de vaccinés contre la grippe a baissé par rapport à l'année dernière.

ⓘ Publicité

La vaccination boudée

Le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Somme indique que les patients à risques se font moins vacciner cette année, moins 20 % par rapport à 2021 et moins 15 % en ce qui concerne le reste de la population. Le département dispose à peu près des mêmes taux qu'au niveau national.

"Il y a un relâchement puisque l'année dernière avec la pandémie, la population s'est rendue compte que la vaccination contre la grippe était importante, observe Antoine Fauquet, conseiller de l'ordre des pharmaciens de la Somme. C_ette année, tout le monde en a marre de se faire vaccine_r." Voilà de quoi inquiéter les professionnels de la santé, "la grippe arrive relativement tôt cette année et elle serait plus virulente."

"Il faut se faire vacciner [...] tout de suite"

"Cette année, c'est le combo gagnant pour avoir une grosse épidémie cet hiver et avec le covid qui est toujours présent, ce n'est vraiment pas le moment, précise Antoine Fauquet. C'est pour cela qu'il faut se faire vacciner maintenant, là, tout de suite." Il faut en moyenne compter 10 à 15 jours pour que le vaccin fasse effet.

D'après S anté publique france , le taux de passage aux urgences pour grippe en Picardie est en hausse notamment pour les 15-64 ans. Avec une partie de la Normandie, de l'est de la France et quelques départements du sud, c'est en Picardie que sont recensés le plus de visites à l'hôpital à cause du virus.

SOS Médecins a par ailleurs enregistré un pic de consultation en ce qui concerne les seniors de + de 65 ans. Ces derniers jours, sur 10 000 actes médicaux, près de 400 concernent la grippe.