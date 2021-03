Le nombre de cas de grippe en chute libre cet hiver en Auvergne-Rhône-Alpes

Grâce notamment au respect des gestes barrières et au port du masque, le nombre de cas de grippe a largement baissé cet hiver dans la région Auvergne-Rhône-Alpes comparé aux dernières années.

Alors que l'épidémie de coronavirus accapare l'attention, les épidémies hivernales sont reléguées au second plan cet hiver dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut dire qu'elles se font rare, à l'image de la grippe. Selon les chiffres du réseau Sentinelles, qui surveille les maladies épidémiques, le taux de "syndromes grippaux" a largement baissé.

Un taux d'incidence 9 fois moins élevé

Début mars 2021, le taux d'incidence était à 32, pour 100 000 habitants, contre 307 l'an dernier à la même époque. La différence est encore plus flagrante sur le début du mois de février. Le taux d'incidence affichait les 30 contre 400 en 2020, 735 en 2019 ou encore 867 en 2017.

La courbe du réseau Sentinelles sur le taux de "syndrômes grippaux" en AUvergn-Rhône-Alpes - Réseau Sentinelle

Le respect des gestes barrières et le port du masque expliquent évidemment ces résultats. Mais il peut y avoir d'autres raisons selon Marianne Sarazin, médecin de santé publique et responsable du l'antenne du réseau Sentinelles en Auvergne-Rhône-Alpes, comme par exemple la météo. "On étudie la grippe depuis une trentaine d'années mais il y a encore des mystères".

Outre la grippe, le nombre de cas de "diarrhée aigüe" est également en chute libre dans la région selon le réseau Sentinelles. Le taux d'incidence était de 25 début février 2021 contre 172 même époque en 2020.