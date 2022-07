Le nombre de créneaux de vaccination contre la variole du singe va augmenter au CHU d'Amiens

1.567 cas de variole du singe ont été détectés en France ce jeudi, un chiffre en légère hausse par rapport aux données de la veille. Une situation qui devient préoccupante au niveau mondial pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Son directeur général, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est même dit "inquiet" ce jeudi lors de l'ouverture de la réunion du Comité d'urgence. Dans l'hexagone, la vaccination préventive contre cette maladie a donc été élargie le 8 juillet à toutes les personnes à risques, notamment la communauté des hommes homosexuels, particulièrement exposée. Au CHU d'Amiens, une dizaine de créneaux de vaccination sont disponibles chaque jour depuis la fin du mois de juin (d'abord pour les cas contacts), mais leur nombre devrait augmenter.

Le chef de clinique en maladies infectieuses du CHU d'Amiens, Adrien Chan Sui Ko l'a annoncé à France Bleu Picardie : "On attendait de voir si les stocks allaient nous permettre de faire plus, et effectivement on va recevoir plus de vaccins dans les prochains jours, donc on va pouvoir augmenter nos capacités dès la semaine prochaine."

Le vaccin élargi à d'autres publics ?

Il voit même la possibilité que ce vaccin soit élargi, à d'autres publics. "L'excès de prudence est parfois délétère mais là il faut se préoccuper de la situation pour pas qu'elle ne s'étende. Il faut être assez réactifs pour éviter que ça ne devienne une endémie, parce que ce n'était pas un virus que l'on avait dans les pays occidentaux jusqu'à présent", affirme Adrien Chan Sui Ko.

Et si la vaccination est donc pour l'instant réservé à un "public cible", le médecin rappelle que la maladie concerne tout le monde. "Ce n'est pas réservé à la communauté homosexuelle. La transmission se fait par de simples contacts rapprochés, sexuels mais pas uniquement. Les membres d'un même foyer peuvent se contaminer, et ça peut aussi être transmis via des gouttelettes de salives lorsqu'une personne contaminée postillonne par exemple", détaille le chef de clinique en maladies infectieuses du CHU d'Amiens.

La variole du singe © Visactu