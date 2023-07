Le nombre de fumeurs baisse enfin dans les Hauts-de-France

On comptait en 2021 1.100.00 fumeurs dans les Hauts-de-France, dont 600.000 hommes et 500.000 femmes âgés de 18 à 75 ans

Lors de la dernière grande étude menée par Santé Publique France en 2017, la région des Hauts-de-France faisait partie de celles où la proportion de fumeurs était la plus élevée: près de 31% des habitants des Hauts-de-France, âgés de 18 à 75 ans, y étaient fumeurs. Quatre ans après, à l'occasion d' une nouvelle étude , il apparaît que la région ne fait plus figure de mauvais élève puisque le nombre de fumeurs a baissé de façon significative, de plus de quatre points, avec désormais 26,4% de fumeurs. La région se place donc désormais dans la moyenne nationale.

Valérie Pontiès, pharmacienne épidémiologiste à l'antenne régionale de Santé Publique France explique que "cette baisse du tabagisme a concerné principalement les 31-45 ans". En 2017, dans cette tranche d'âge, la proportion de fumeurs était de 41,8%, elle est passée en 2021 à 27,5%. Autre point significatif, souligné par Valérie Pontiès, "On a également constaté que cette baisse touche particulièrement les personnes qui avaient un niveau de revenu plus élevé." Dans cette catégorie, la proportion de fumeurs est passée de 21,9% en 2017 à 15,9% en 2021. Alors que si l'on prend la tranche de revenus dite faible, la proportion de fumeurs est passée de 39,8% en 2017 à encore 34% en 2021.

Les hommes plus enclins à arrêter de fumer que les femmes

L'étude de Santé Publique France montre également que les hommes sont légèrement plus enclins à arrêter de fumer que les femmes, dans des proportions similaires à ce que l'on observe au niveau national. Dans les Hauts-de-France, 61,5% des fumeurs hommes disaient en 2021 avoir envie d'arrêter de fumer et ils étaient 30,5% à avoir tenté d'arrêter de fumer dans l'année. Chez les femmes, elles n'étaient que 54,1% à dire avoir envie d'arrêter, et 24,5% à avoir essayé d'arrêter dans l'année écoulée.

De plus en plus de vapoteurs dans les Hauts-de-France

Aujourd'hui, les études ne permettent pas d'établir de lien entre l'arrêt du tabac et le vapotage. On peut observer en tous cas que 5% des habitants des Hauts-de-France vapotaient en 2021, alors qu'ils étaient 2,1% en 2017.