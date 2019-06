VIDÉO - Le nombre de greffes en baisse dans les Alpes-Maritimes

C'est la première fois depuis des années que le nombre de greffes est en baisse en France. Trois ans après l'adoption du principe "Tous donneurs potentiels", on a compté 5.805 greffes en France l'an dernier. Un chiffre en baisse de 5%. Dans les Alpes-Maritimes, la tendance est la même.

"Dans le département, on était à 47 greffes par an en 2017 et là on est tombé à 40 l'an dernier." Isabelle Deloffre, coordinatrice des greffes au CHU de Nice