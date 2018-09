Trévenans, France

Le nombre de naissances a quasiment baissé de 5% dans le nord Franche-Comté entre 2016 et 2017 : 3400 bébés sont nés à la maternité de l'hôpital Nord Franche-Comté, alors qu'en 2016, les hôpitaux de Belfort et de Montbéliard ont pris en charge 3560 nouveaux-nés. Un chiffre qui se vérifie également au niveau national, puisque selon l'INSEE 770 000 bébés ont vu le jour en 2017 : c'est 14 000 naissances de moins qu’en 2016, soit une baisse d'1,8 %.

La maternité de Trévenans, première maternité de Franche-Comté

La maternité de l'hôpital Nord Franche-Comté accueille bien plus de mères sur le point d'accoucher que la maternité de Dijon, où 3072 enfants sont nés en 2016. Le CHU de Besançon est également loin derrière, avec 2745 naissances.

La maternité classée 11e sur 450

Un classement du magasine le Point a classé cet été la maternité de Trevenans 11e parmi sur les 450 établissement hospitaliers de France. L'établissement se classe très bon élève en matière d'épisiotomie. Une opération consistant à ouvrir le périnée au moment de l'accouchement afin de laisser passer l'enfant. Un acte médical difficile à vivre pour les femmes vécu comme traumatisant : la maternité de Trévenans en fait très très peu : sur 3% des femmes prises en charges seulement, alors que la moyenne en France est de 20%.

L'une des plus récentes en France

Le service est né en février 2017, au moment de la fusion des hôpitaux de Belfort et de Montbéliard. 58 chambres, dont 48 avec des lits seuls, permettent d'accueillir jusqu'à 68 mamans. La fusion avait à l'époque suscité beaucoup d'inquiétudes reconnaît Gilles Lévy, gynécologue obstétricien : "On avait peur que l'établissement devienne une usine à gaz, que l'on passe d'une maternité familiale à une grosse machine. Les patientes ont eu cette même peur également : qu'on ne prenne plus en compte leurs individualités, leurs volontés. Il fallait en plus qu'on s'adapte à ce nouvel outil, ce n'était pas une évidence au départ".

Des inquiétudes vite balayées

"On s'est rendu compte qu'on gagnait énormément en confort, en sécurité" estime Nathalie Tallec, sage femme. La cadre de maternité compare ainsi la maternité à celle de Belfort qui était "beaucoup plus vieille. Les futures mères découvrent à Trévenans une salle nature par exemple. De plus en plus de femmes vont le choix d'éviter la péridurale qui supprime toutes les douleurs de l'accouchement, mais elles souhaitent avoir le moyen de limiter leur douleur. La salle nature est une salle dans laquelle elles peuvent s'étirer, nous avons des ballons sur lesquels faire des mouvements de bassin, et surtout une baignoire qui leur permet de profiter d'un moment de calme et de se détendre dans l'eau chaude".

La place des papas a évolué également : "nous avons mis en place un protocole qui permet aux pères d'assister à l'accouchement par césarienne de leur compagne, dans la mesure où tout se passe bien. Le papa n'est plus exclu de la naissance" explique la sage-femme.