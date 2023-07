Le nombre de nouveaux cancers a doublé en France depuis 1990

La tendance est exponentielle : +98% de nouveaux cancers diagnostiqués chez l'homme entre 1990 et 2023, +104% chez la femme. Ces chiffres sont issus d'une enquête épidémiologique hors norme qui a étudié 19 sortes de cancer sur plus de 30 ans en France métropolitaine. Ainsi, en 2023, le nombre de nouveaux cancers, toutes sortes confondues, est estimé à 433.136 cas.

ⓘ Publicité

Les cancers de la prostate, du sein, du poumon puis du côlon-rectum restent les plus fréquents, comme dans la plupart des pays européens en 2020. Si l'augmentation était attendue, elle n'en est pas moins importante. Pour l'expliquer, il y a plusieurs facteurs, structurels et sociaux.

L'augmentation et le vieillissement de la population

Cette augmentation est due à 78% chez l'homme et à 57% chez la femme au vieillissement et à l'augmentation de la population. En effet, en presque 30 ans, la population française a beaucoup augmenté. Parallèlement, la pyramide des âges s'est accentuée. Quand on sait que l’âge médian du diagnostic d’un cancer est de 68 ans chez la femme et 70 ans chez l’homme, on comprend mieux cette hausse.

Les changements de comportements

Si l'on regarde dans le détail les cancers qui augmentent le plus chez les hommes ou chez les femmes, on constate que certains d'entre eux sont inextricablement liés à l'évolution des modes de vie. Ainsi, alors que les cancers lèvre-bouche-pharynx sont en baisse chez l'homme, ils augmentent chez la femme. Pour les scientifiques, cette hausse est en lien étroit avec l’évolution de la consommation de tabac et d'alcool qui augmente nettement chez les femmes. Cette différence de tendances entre les deux sexes est également constatée dans d’autres pays.

Les chercheurs constatent aussi une augmentation des cancers colorectaux et du foie qu'ils lient à une hausse de la sédentarité et de l'obésité.

De meilleurs diagnostics

Comme pour le dépistage, l’amélioration des méthodes de diagnostic s’accompagne généralement d’une hausse de l’incidence, souvent suivie d’une diminution. C’est le cas pour les cancers de la thyroïde. Pour le cancer du col utérin, le dépistage cytologique sur frottis cervical mis en place depuis les années 1980 a permis, en France comme dans de nombreux pays, de réduire l’incidence de ce cancer.

Les chercheurs regrettent également que la population française n'adhère pas plus au dépistage du cancer colorectal car selon eux, il permet de réduire son incidence. Ainsi, à la faveur de ces dépistages, des polypes sont parfois enlevés qui ne dégénèrent pas en tumeur maligne.

La prévention et le dépistage au cœur des politiques publiques

Pour lutter contre l’augmentation de l’incidence des cancers chez la femme et favoriser leur diminution chez l’homme, Santé Publique France remarque que "les stratégies préventives doivent être renforcées parmi les populations et classes d’âge à risque élevé. Des causes évitables doivent être ciblées, telles que l’obésité et la sédentarité, facteurs de risque de plusieurs cancers et autres maladies chroniques, mais aussi, plus spécifiquement, le tabagisme, notamment pour le cancer du poumon, l’infection à HPV pour le cancer du col de l’utérus, ou encore les expositions aux ultraviolets (naturels ou artificiels) pour le mélanome cutané."