Le nombre de patients COVID-19 en baisse à l'hôpital de Trévenans

Si l'hôpital Nord Franche-Comté reste prudent, notamment face à la possible arrivée d'une troisième vague épidémique, l'établissement note une baisse du nombre de prises en charge lié au Covid-19. Actuellement entre 120 et 130 patients sont hospitalisés, contre 170 le mois dernier.

"Je voudrais vraiment remercier la population du nord Franche-Comté" démarre d'emblée Anne-Sophie Dupont, médecin et présidente de la commission médicale au sein de l'hôpital de Trévenans. En effet, les chiffres semblent montrer un "respect des gestes barrières pendant les fêtes de Noël. On avait craint un rebond très important après les fêtes, et cela ne s'est absolument pas produit. C'est un bel acte civique". En effet, selon les chiffres communiqués par l'établissement de santé, actuellement entre 120 et 130 patients contaminés par le coronavirus sont pris en charge, 17 d'entre eux sont en réanimation, alors que fin décembre, 170 patients étaient pris en charge. Pour autant, la situation reste tendue, et le personnel se prépare à une éventuelle troisième vague.

Le variant du Covid-19 craint par le personnel

Si l'hôpital reste fermé aux visites, et que la priorisation dans les prises en charge reste d'actualité, la pression est moindre au sein de l'hôpital. Pour Anne-Sophie Dupont, médecin et présidente de la commission médicale à l'hôpital de Trévenans : "on a respiré un petit peu, mais il faut rester prudent car il y a des formes très sévères, et beaucoup de décès. On se prépare à une troisième vague en fonction de cette circulation éventuelle des variants du Covid-19 qui seraient plus contagieux. _On n'est pas sorti d'affaire_, mais on n'est pas comme d'autres régions où l'épidémie est galopante pour l'instant".