Coronavirus : le nombre de patients en réanimation au CHU de Lille reste stable

La situation actuelle du CHU de Lille confirme le phénomène de "plateau" et dans une certaine mesure une décroissance du nombre de cas de Covid-19 entamé la semaine dernière.

Il y a actuellement une soixantaine de patients infectés en réanimation et 170 patients contaminés pris en charge au sein de l'établissement a précisé ce jeudi Frédéric Boiron, le directeur général du CHU de Lille dans son point de situation hebdomadaire.

Selon lui, cela confirme "le phénomène de plateau et même de réduction qui avait déjà été évoquée et confirme aussi sans doute l'efficacité des mesures de confinement et des mesures barrières prises par la population qui ralentissent manifestement la vitesse de propagation de l'épidémie".

"Les taux d'occupation restent importants" relativise toutefois le professeur Daniel Mathieu, chef du service de réanimation du CHU, "avec des charges de travail qui restent importantes" même si lui aussi convient d'une "détente".

Le taux de mortalité en réanimation pour le Covid-19 est d'environ 20%

Les taux d'occupation actuels s'expliquent par le fait que la durée de prise en charge moyenne d'un patient Covid en réanimation est de 20 jours. "La situation est donc liée à la montée exponentielle des cas qu'a connu le service il y a plusieurs semaines" explique le professeur Mathieu.

Par ailleurs, le médecin précise que "les taux de mortalité observés en réanimation pour le Covid-19 ne diffèrent pas tellement" de ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir. "Le taux de mortalité est aux alentours de 20% que ce soit pour les affections usuelles de réanimation ou que ce soit pour le Covid-19" conclut-il.