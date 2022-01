Le Nord et le Pas-de-Calais en alerte pour la pollution de l'air

La préfecture des Hauts-de-France a déclenché ce mardi le premier niveau d'alerte à la pollution de l'air pour le Nord et le Pas-de-Calais.Il est recommandé de limiter les sorties, les zones à fort trafic routier et les efforts physiques importants.

En plus d'une épaisse couche de brume, le Nord et le Pas-de-Calais sont touchés ce mardi par un épisode de pollution de l'air. "Un dépassement du niveau d'information et de recommandation" pour les particules en suspension est attendu sur les deux départements. La qualité de l'air est particulièrement mauvaise sur la Côte d'Opale, dans l'Audomarois, et sur la métropole de Lille.

La préfecture de région a donc déclenché le premier niveau d'alerte, et recommande d'éviter les zones à fort trafic routier, de privilégier les sorties brèves et de reporter les activités physisques et sportives intenses.

Cet épisode s'explique par une "arrivée de masse d'air chargée en particules provenant du Nord-Est de l'Europe", précise Atmo Hauts-de-France, l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans la région. Les conditions météo du jour, avec un vent faible et une importante couche de nuage bas, "ne permettent pas une bonne dispersion des polluants dans l'air".

La situation devrait s'améliorer pour la journée de mercredi.